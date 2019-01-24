به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی پنجشنبه‌شب در یادواره شهدای کربلای ۴ و ۵ جزیره خارگ اظهار کرد: مسجد امیرالمونین (ع) پایگاه انقلاب اسلامی ایران در جزیره خارگ بوده است و بزرگانی زیادی به این مسجد امدن و انقلاب را به اهالی انقلابی خارگ معرفی کردند.

وی افزود: این جزیره خدمات زیادی به انقلاب کرده و در زمان جنگ تحمیلی مقاومت جانانه اهالی شریف جزیره خارگ هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد و لحظه‌ای صادرات نفت خام از جزیره خارگ قطع نشد و این نشان از عزم والای اهالی صبور و انقلابی این جزیره است.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: کارکنان صنعت نفت، ارتش قهرمان و بسیج سرافراز هشت سال جانانه از جزیره خارگ دفاع کردند و نگذاشتند که دشمن به اهداف خود در جزیره خارگ برسد.

وی با بیان اینکه ما شاهد اعزام رزمنده از جبهه جزیره خارگ به جبهه‌های آبادان و خرمشهر بودیم، تصریح کرد: راه شهدا ادامه دارد و با تمام توان ما این راه را ادامه خواهیم داد.