جنگ اطلاعاتی را دست کم نگیریم/ تفکر اقتصاد مقاومتی حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد باقرزاده پنجشنبه‌شب در یادواره شهدای کربلای ۴ و ۵ جزیره خارگ اظهار کرد: جزیره خارگ تنگه احد اقتصادی کشور بود و هنوز هم هست.

وی با بیان اینکه خارگ نقطه‌ای حساس و سنگری است که نباید رها شود، اضافه کرد: خارگ قطعه‌ای از کربلا است به دلیل اینکه شهدای زیاد تقدیم انقلاب کرده است. بخشی اعظم کتاب جنگ از جزیره خارگ است که باید خارگ و مقاومت‌های آن به مردم شریف ایران شناسانده شود.

باقرزاده افزود: در کربلای چهار به مانع برخورد کردیم، در هر عملیاتی امکان دارد به مانع برخورد کنیم، چند روز بعد رزمندگان اسلام رخنه کردند و فضای جدیدی برای عملیات کربلای ۵ در حالی که عراقی‌ها با خیال باطل خود به نفرات مرخصی داده بودند و صدام هم به حج رفته بود ایجاد کردند و ما دشمن ررا غافلگیر کردیم و با این عملیات دشمن را مجبور به پذیرش قطعنامه ۵٩٨ کردیم.

رئیس کمیته جستجو مفقودین دفاع مقدس تصریح کرد: دشمن عملیات روانی فراوانی بر علیه جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با روش های مختلف انجام داده است، ولی انقلاب اسلامی با اگاهی مردم شریف ایران همیشه سربلند از جنگ های روانی دشمن بیرون آمده و امروز ایران اسلامی به عنوان منطقه‌ای با ثبات و قابل اتکا در منطقه است.

وی تاکید کرد: دشمن هم‌اکنون جنگ ترکیبی را بر علیه ایران آغاز کرده است، جنگ اقتصادی، جنگ دیپلماتیک، جنگ سیاسی که برخی از خائنین داخلی در حال دامن زدن به آن هستند، باید مواظب باشیم که فتنه جدیدی شکل نگیرد، جنگ نرم را هم باید مراقب بود که به نگرش لطمه می‌زند.

سردار باقرزاده گفت: دشمن دنبال حاکم شدن تفکر لیبرالی در ایران اسلامی است. باید تفکر اقتصاد مقاومتی در کشور حاکم شود، جنگ اطلاعاتی را نباید دست کم گرفت، باید مواظب نفوذ در ارکان مختلف کشور باشیم.

وی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم به عقبه و ارکان ما حمله شود، باید خودمان را در صحنه انقلاب و جهاد ببنیم و فرق دوست و دشمن را تشخیص دهیم که بصیرت لازمه آن است.