حماس کمکهای قطر را به خاطر مانع تراشی رژیم صهیونیستی رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، «خلیل الحیه» معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در یک نشست خبری در غزه تاکید کرد که غزه تبدیل به بخشی از کارزار انتخاباتی رژیم صهیونیستی نخواهد شد.

وی رژیم صهیونیستی را مسئول کارشکنی و اجرا نشدن تفاهم هایی دانست که مصر، سازمان ملل و قطر ناظران آن هستند.

الحیه ضمن محکوم کردن سیاست باج خواهی و زیر پا گذاشتن تفاهم های بین المللی توسط رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: دور سوم کمک های قطر را به خاطر رفتارهای رژیم صهیونیستی در قبال تفاهم هایی که مصر و سازمان ملل ناظر آن هستند، رد می کنیم و تل آویو را مسئول آن می دانیم.

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس ضمن تمجید از نقش قطر در کمک رسانی به غزه، گفت: از تلاش های امیر، وزیر امور خارجه و سفیر این کشور در فلسطین قدردانی می کنیم و غزه از تمام تلاش های کشورهای اسلامی استقبال می کند.

رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسئول امنیتی این رژیم اعلام کردند که در پی توصیه سرویس های امنیتی داخلی رژیم صهیونیستی «شاباک»، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم اجازه داده است کمک های قطر در اختیار شهروندان غزه قرار گیرد.

محمد العمادی سفیر قطر که ریاست کمیته قطری بازسازی غزه را نیز برعهده دارد، روز گذشته از گذرگاه بیت حانون در نوار غزه وارد این منطقه شد و با رهبران گروه ‌های مقاومت از جمله جنبش حماس دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است، از زمان توافق حماس و رژیم صهیونیستی طی ماه های گذشته، دو محموله از کمک ‌های مالی قطر وارد غزه شده است.