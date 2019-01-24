کنوانسیون های استعماری در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متحصنین مسجد لولاگر در بیانیه ای تاکید کردند: ما متحصصین مسجد لولاگر خواستار رد این کنوانسیون های استعماری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیگیری حل مشکلات اقتصادی توسط مسئولین با اتکا به راه حل های روشن موجود و توان جوانان همین مرز وبوم هستیم.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائره فعسی الله ان یاتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین"

«کسانی که در دل هایشان بیماری است می بینی که در دوستی با یهود و نصاری شتاب می ورزند و می گویند آسیب و گزند ناگواری به ما برسد امید است خدا از سوی خود پیروزی یا واقعیت دیگری پیش آورد، تا این بیمار دلان بر آنچه در دل هایشان پنهان میداشتند پشیمان شوند» آیه ی ۵۲ سوره مبارکه مائده

تجربه برجام به ملت ایران ثابت کرد که مذاکره بدون تضمین اجرا نهایتا منجر به تعمیق مشکلات و از دست دادن فرصت ها می شود فلذا این امر مسلمی است که دادن امتیاز های ننگین جدید نه تنها مرحمی بر درد جامعه نیست بلکه خود زخم عمیقی است که بوی تعفن اش مشام همگان را پر کرده است!

برجامی که در یک گمانه زنی اشتباه، قرار بود همه ی مشکلات کشور را حل کند و تمامی تحریم ها را رفع کند لکن مدتی نگذشت که به دلیل کمکاری دولت و وزیرانش و با معطوف کردن همه ی مشکلات به خارج از مرزهای کشور، فشار های طاقت فرسای اقتصادی به مردم عزیزمان علی الخصوص اقشار مستضعف جامعه وارد کرد.

چندی نگذشت که خالی بودن دست برجام تضمین شده با قسم و آیه و استدلال های از پایه اشتباه، برای همه روشن شد و تجربه تلخی شد که می توانست نقطه عطفی برای جبران رویکردهای بعدی مسئولین در واکنش به مواضع جدید بین المللی باشد اما باز با انفعال دولت و مجلس، عده ای با اصرار به تکرار تجارب اشتباه سعی در خیانتی دیگر دارند که ثمره آن چیزی جز القای بن بستی جدید نیست!

در حالی که برخلاف نظر کارشناسان خبره ی اقتصادی اکثر مشکلات کشور، راه حل هایش در داخل است، حال دوباره عده ای در کشور می خواهند هزینه های گزافی را با قرارداد ها و کنوانسیون های استعماری بر ملت شریف وارد کنند در حالی که به گفته ی خود مسئولین مربوطه, هیچ تضمینی برای حل شدن مشکلات بانکی و پولی با پیوستن به این کنوانسیون های استعماری وجود ندارد بلکه از نظر کارشناسان مشکلات فزونی می یابد!

ما متحصصین مسجد لولاگر خواستار رد این کنوانسیون های استعماری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیگیری حل مشکلات اقتصادی توسط مسئولین با اتکا به راه حل های روشن موجود و توان جوانان همین مرز وبوم هستیم.