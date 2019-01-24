طوفان در راه استان بوشهر/ خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی جوی، وزش جریانات جنوب شرقی که از امروز آغاز شده، طی روز شنبه به تدریج بر سرعت آن افزوده شود.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود شنبه از اوایل شب تا ظهر روز سه شنبه آینده به سبب وزش باد شدید جنوب شرقی خلیج فارس مواج و متلاطم باشد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: وزش باد و تلاطم دریا از روز یکشنبه تا ظهر سه شنبه از شدت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: بر این اساس توصیه می‌شود از ترددهای دریایی غیر ضروری بویژه تردد شناورهای کوچک و تفریحی طی این مدت اجتناب شود.

مساعدی افزود: همراه با وزش باد شدید خیزش گرد و خاک و در پی آن کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.