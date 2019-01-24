تشویق بی امان دژاگه در روز تعارف زدن بازوبند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ امشب دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا را در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی مقابل تیم ملی چین برگزار کرد. حاشیه های این بازی را در پی می خوانید:

* مهدی طارمی پس از دریافت کارت زرد از داور بازی به دلیل اینکه دیدار بعدی ایران را به خاطر دواخطاره شدن ازدست داد بارها افسوس خود را در زمین مسابقه با تکان دادن سرش نشان داد.

* اشکان دژاگه هنگام خروج از زمین بازی به شدت مورد تشویق هواداران قرار گرفت. کاپیتان تیم ملی ایران در بازی امشب هنگام تعویض، بازوبند را به احسان حاج صفی تحویل داد. این بازیکن هم که نزدیک به امید ابراهیمی بود این بازوبند را به هافبک تیم ملی هم تعارف زد.

* سامان قدوس در اواسط نیمه دوم از هواداران خواست تشویق های خود را قطع نکنند و ملی پوشان را مورد حمایت قرار دهند.