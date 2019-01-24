در ورزشگاه بن زاید خوش شانسم/خوشحالم دل مردم را شاد کردیم

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، مهدی طارمی پس از پیروزی سه بر صفر ایران از مرحله یک چهارم جام ملت های آسیا ۲۰۱۹، گفت: خدا را شکر که توانستیم این دیدار را با پیروزی پشت سر گذاشته و دل هواداران را شاد کنیم. باید گل های بیشتری به چین می زدیم اما همین که توانستیم به نیمه نهایی صعود کنیم بسیار ارزشمند است.

طارمی در خصوص اینکه ورزشگاه بن زاید برای گلزنی او خوش شانس است، گفت: این ورزشگاه شانس من است که توانسته ام در ۵ بازی، ۴ گل به ثمر برسانم. حتی در تیم الغرافه هم در اینجا گلزنی کرده ام و خوشحالم که این گلزنی باعث صعود ما به مرحله نیمه نهایی شد.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در مورد هماهنگی اش با سردار آزمون، اظهار داشت: زوج خوبی را تشکیل داده ایم و با هم به هماهنگی کامل رسیده ایم و خوشحالم که توانستیم دل مردم را شاد کنیم.

وی در پایان و در خصوص دیدار برابر ژاپن خاطرنشان کرد: مقابل این تیم یک بازی سخت را در پیش داریم اما شرایط تیم ما بسیار خوب است و امیدوارم بتوانیم با پیروزی برابر ژاپن به فینال جام ملت ها راه پیدا کنیم.