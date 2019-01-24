به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی خوزستان با صدور اخطاریه ای اعلام کرد: بررسی آخرین نقشه های پیش یابی نشان دهنده ورود سامانه بارشی از اوایل یکشنبه هفته آینده تا اواسط سه شنبه هفته آینده خواهد بود.

در این اخطاریه توضیح داده شده است: طی این مدت افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد قابل ملاحظه به همراه تندباد لحظه ای و احتمال تگرگ در استان مورد انتظار است.

هواشناسی خوزستان در این اخطاریه اعلام کرده است که بیشترین شدت و حجم بارش‌ها از اواسط روز دوشنبه تا اوایل وقت سه شنبه پیش بینی می شود. بیشترین حجم بارش ها در مناطق شمالی، شمال شرقی و شرقی استان برآورد می شود که آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها را در پی خواهد داشت.

در ادامه آمده است: بارش در ارتفاعات به صورت برف پیش بینی می شود. شمال خلیج فارس نیز طی این ایام مواج خواهد بود. با توجه به حجم بارش‌ها و مدت زمان کوتاه آن به ویژه در حوزه های آبریز سدهای استان خوزستان، اکیدا توصیه می‌گردد نسبت به مدیریت خروجی سدهای استان در جهت کاهش خسارات احتمالی، تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. همچنین به عموم مردم توصیه می شود از تردد غیر ضروری در مسیر های کوهستانی و اسکان در حاشیه رودخانه ها و مسیلها جدا خودداری شود.