به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و چین در مرحله یک چهارم نهایی هفدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی امارات آغاز شد که این بازی با برتری ۳ بر صفر ایران به پایان رسید. مهدی طارمی(۱۸)، سردار آزمون(۳۱) و کریم انصاریفرد(۹۲) برای ایران گل زدند.

مسعود سلطانی فر پس از این صعود در متنی نوشت: «پس از ۱۵ سال تیم ملی فوتبال ایران به جمع چهار تیم برتر جام ملت های آسیا صعود کرد. تنها دو گام تا تحقق رویای ۸۰ میلیون ایرانی پس از ۴۲ سال. مبارک تان باشد فرزندان قهرمان ایرانی. خسته نباشید.»