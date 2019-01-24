بیرانوند: خوشحالم طلسم نیمه نهایی را شکستیم/ حس عجیبی داریم

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، علیرضا بیرانوند پس از پیروزی سه بر صفر ایران مقابل چین در مرحله یک چهارم جام ملت های آسیا ۲۰۱۹، گفت: خدا را شکر که توانستیم این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذاریم. این برد را به مردم تبریک می گویم. باید به کادر فنی تیم ملی و بازیکنان هم این برد را تبریک بگویم که همگی زحمات زیادی کشیدند.

وی افزود: تمام هدف ما این است که بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم. خوشحالم که توانستیم پس از ۱۵ سال به نیمه نهایی صعود کنیم و امید دارم بتوانیم این روند را ادامه بدهیم. از الان باید به فکر بازی با ژاپن باشیم.

بیرانوند خاطرنشان کرد: دوست دارم بعد از ۴۳ سال به فینال جام ملت های آسیا راه پیدا کنیم.

دروازه بان تیم ملی در خصوص دیدار دوشنبه هفته آینده تیم ملی مقابل ژاپن در مرحله نیمه نهایی اظهار داشت: پس از استراحتی که خواهیم داشت زمانی که کادر فنی صلاح بداند به آنالیز ژاپن خواهیم پرداخت تا بتوانیم با نقاط ضعف و قوت تیم ژاپن آشنا شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که دو بازی تا تاریخ سازی برای فوتبال ایران باقی مانده است، یادآور شد: همه ما تلاش می کنیم تا بتوانیم به فینال راه پیدا کنیم و قهرمان جام ملت ها شویم.

بیرانوند افزود: حس عجیبی بین بازیکنان وجود دارد که بتوانند به فینال راه پیدا کنند. مطمئن باشید آنها بیشتر از مردم انگیزه حضور در فینال را دارند و به همین دلیل بازی سختی در مقابل ژاپن داریم و باید تمام تمرکزمان را برای پیروزی برابر ژاپن بگذاریم. اگر تا به امروز اشتباهی نکردیم باید این روند ادامه داشته باشد تا بتوانیم قهرمان شویم.