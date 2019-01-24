حاجی صفی: فقط تا همین امشب خوشحالیم

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاجی صفی بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل چین در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا گفت: مهم این بود که مقابل چین به پیروزی برسیم و دست پر از زمین خارج شویم. ان شاءالله مردم هم دعا کنند تا در بازی با ژاپن پیروز شویم.

وی درباره اینکه تصور می شد ایران مقابل چین کار سخت تری داشته باشد، تاکید کرد: خدا را شکر پیروز شدیم و دروازه ما هم بسته ماند.

مدافع - هافبک تیم ملی ایران در خصوص بازی با ژاپن هم تصریح کرد: ژاپن تیم خیلی خوبی است. آنها تیم جوانی دارند. خوشحالی ما تا امشب است و از فردا ژاپن را آنالیز می کنیم تا دست پر از زمین خارج شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ایران مقابل چین با سه گل به پیروزی رسید. ملی پوشان کشورمان دوشنبه هفته آینده در مرحله نیمه نهایی به مصاف ژاپن می روند.