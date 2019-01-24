طارمی: مهم نیست بازی با ژاپن محروم هستم/ فعلا بی خیال قهرمانی!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی بعد از برد تیم ملی فوتبال ایران مقابل چین و محرومیتش از بازی با ژاپن در مرحله نیمه نهایی گفت: واقعا نمی خواستم روی پای بازیکن چین تکل بزنم. برخوردم آنقدر هم شدید نبود که داور بخواهد کارت بدهد. در آن صحنه سُر خوردم.

وی افزود: خدا را شکر بازیکنان خوبی داریم. مهم نیست مقابل ژاپن من باشم یا نباشم. مهم این است که تمرکز کنیم و دیدار با ژاپن را هم پیروز شویم. ژاپن همیشه جزو تیم های مقتدر بوده است. ما تیم اول آسیا هستیم و ان شاءالله در این بازی هم پیروز شویم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سئوال که چرا داور قطری با بازیکنان ایرانی عصبی برخورد می کرد، گفت: نه اینطور نبود. اتفاقا این داور هفت، هشت بازیکن تیم ملی ایران را می شناسد. تقصیر رامین رضاییان است. می خواستم اول بازی به داور بگویم یک کارت زرد دارم و دیگر در بازی به من کارت ندهد اما رامین گفت «روی مخ داور» نرو چون ممکن است اخراجت کند.

طارمی در پایان درباره شانس قهرمانی تیم ملی هم خاطرنشان کرد: فعلا بی خیال قهرمانی. تمرکزمان روی بازی با ژاپن است. باید پله پله بالا برویم و ژاپن را ببریم تا به فینال برسیم.