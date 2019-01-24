به گزارش خبرنگار مهر از امارات، سردار آزمون پس از پیروزی سه بر صفر ایران برابر چین و صعود به نیمه نهایی جام ملت های آسیا گفت: توانستیم مقابل چین یک بازی خوب را انجام داده و از فرصت ها استفاده کرده و به پیروزی دست پیدا کنیم.

وی در خصوص پاس گلی که به مهدی طارمی داده است، اظهار داشت: ما یک تیم هستیم و همه با هم همدل و تلاش می کنیم تا در کنار یکدیگر موفق باشیم. بنابراین اگر نتوانم خودم گل زنی کنم، توپ را به هم بازی ام می دهم. من نمی توانم به تیمم خیانت کنم بنابراین بازیکنی که در شرایط گل زنی باشد مسلما توپ را به او خواهم داد.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که شب پرفروغی را گذرانده اید و زوج خط حمله را در بازی بعد را از دست داده اید، تصریح کرد: نبود مهدی برای من ناراحت کننده است. او یکی از بهترین مهاجمان آسیاست اما ما باید نبود او را بپذیریم ولی مطمئن باشید بازیکنان جانشین خوبی داریم که می توانند زهردارتر باشند و امیدوارم بتوانیم مقابل ژاپن بازی خوبی ارائه کنیم.

آزمون در واکنش به این گفته که ما یک داستان افسانه ای به نام هفت خوان رستم داریم و شما تا به امروز ۵ خوان آن را طی کرده اید، تأکید کرد: ما فقط در حال حاضر به ژاپن فکر می کنیم و اصلا بر روی فینال تمرکزی نداریم. امیدوارم بهترین بازی خود را مقابل ژاپن انجام دهیم تا بتوانیم به فینال راه پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: ما به یک مرحله رسیدیم که بسیار حساس است و تمام تمرکزمان را باید برای موفقیت بگذاریم. خیلی ها این روزها از ما حمایت می کنند و ما از آنها ممنونیم و امیدوارم با حمایت همه مردم ایران، ژاپن را شکست داده و به فینال برسیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در پایان و درپاسخ به این سوال که مهدی طارمی به دلیل فشار زیاد و خستگی، کارت زرد دریافت کرد؟ افزود: مهدی عمدا به سمت بازیکن حریف نرفت، پایش سر خورد، بارها به داور توضیح داد. انگلیسی هم خوب بلد نبود و مرتب با دست به داور اشاره کرد اما قاضی میدان، کارت زرد را به او نشان داده و او از بازی بعد محروم شد.