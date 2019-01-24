جهانبخش: انتظارات از تیم ملی بالاست/ امیدوارم شرمنده مردم نشویم

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، علیرضا جهانبخش پس از پیروزی سه بر صفر برابر چین و صعود به مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا گفت: خدا را شکر توانستیم یک بازی خوب را مقابل چین ارائه کنیم. ما در بازی قبل در دقایق ابتدایی توسط حریف سورپرایز شدیم. یک پنالتی دادیم اما خوشحالم که در این بازی از ابتدا محکم وارد میدان شدیم. دو گل در نیمه اول به ثمر رساندیم و مسیر رسیدن به نیمه نهایی برای ما راحت تر شد.

جهانبخش در پاسخ به این پرسش که تیم ملی نمایش قابل قبولی داشته، در ۵ بازی، گلی دریافت نکرده است، خاطرنشان کرد: این نشان دهنده آن است که تیم ملی کشور ما قدرت بالایی دارد و در این سالها که کنار هم بازی کردیم واقعا یک تیم شده ایم. بازی به بازی و اردو به اردو سعی کرده ایم این تیم بودن را بیشتر کنیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: ما می دانیم که انتظارات از تیم ملی بالاست و اعتقاد دارم در این چند سالی که در خدمت تیم ملی بودم، اینقدر اعتماد به نفس نداشته و مردم هم اینقدر به این تیم اعتماد نداشتند اما این نشانه خوبی است که حالا همه به تیم ملی اعتماد و اطمینان دارند و به امید خدا امیدوارم مقابل ژاپن شرمنده مردم نشویم.

جهانبخش در پاسخ به این پرسش که ژاپن حریف سنتی ماست اما در این چند سال بازی رسمی ای مقابل این تیم نداشته ایم، گفت: صد در صد بازی سختی خواهیم داشت. هم ما و هم کادر فنی در این خصوص با هم صحبت کرده ایم. ما زمان زیادی تا شروع این بازی نداریم و باید تمام تلاش و تمرکزمان را برای این دیدار بگذاریم تا با یک ریکاوری خوب به مصاف این تیم برویم. ما باید چند بازی اخیر ژاپن را هم تماشا کنیم تا به نقاط قوت و ضعف این تیم آشنا شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که هر تیمی چین را در مرحله یک چهارم نهایی برده، به قهرمانی دست پیدا کرده است، مثل استرالیا؟ اظهار داشت: این طور نمی شود در فوتبال پیش بینی کرد. همیشه سورپرایز در فوتبال وجود داشته ولی همانطور که هم بچه ها و هم کادر فنی گفته اند ما بازی به بازی پیش می رویم و خوشحالم که شرمنده این مردم نشدیم.

مهاجم تیم ملی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به فینال و یا قهرمانی فکر نمی کنیم و تنها تمرکزمان برای پیروزی برابر ژاپن است.