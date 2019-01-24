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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲۳:۳۷

موافقت آلمان با صادرات سامانه موشکی به قطر

موافقت آلمان با صادرات سامانه موشکی به قطر

وزیر اقتصاد آلمان به نمایندگان پارلمان این کشور اعلام کرد که دولت با صادرات سامانه موشکی دریایی به قطر موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پیتر آلتمایر» وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت این کشور با صادرات ۴ سامانه موشکی دریایی به قطر موافقت کرده است.

در حالی با فروش این سامانه به قطر که محصول مشترک آلمان و آمریکاست، موافقت می شود که برلین فروش تمامی تسلیحات را به عربستان بعد از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد، متوقف کرده است.

این سامانه از کشتی‌ها در برابر موشک‌ ها، جنگنده‌ها و بالگردهای نظامی محافظت می ‌کند.

این توافق شامل سامانه راداری دو گانه و سامانه ای که با اشعه مادون قرمز برای هدایت موشک به اهداف مورد نظر فعالیت می کند، می باشد.

طبق اعلام وزیر دفاع آلمان قرار است سامانه موشکی از طریق ایتالیا و سامانه ای که با اشعه مادون قرمز فعالیت می کند توسط آمریکا به قطر ارسال شود.

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از سال گذشته تا کنون دست به قطع روابط با قطر و محاصره این کشور به بهانه سیاستهای دوحه زده اند.

کد مطلب 4522875

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