به گزارش خبرگزاری مهر، دوراندیش با اعلام اینکه برخلاف بسیاری از اظهارنظرها در خصوص اینکه آب و هوای گرم و شرجی امکان انتقال گاز را میسر نمی کند افزود: در حال حاضر در بسیاری از نقاط استان هرمزگان، به ویژه جزیره قشم که وضعیت آب و هوایی مشابه جزیره کیش دارند، کار انتقال گاز به پایان رسیده است.

وی بیان داشت: قرار است با همکاری و تعامل خوب سازمان منطقه آزاد کیش در مرحله اول گاز به نیروگاه ها، سپس شهرک های صنعتی و مراکز تجاری منتقل شود و در ادامه منازل مسکونی جزیره هم از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

مدیر بررسی منابع و مصارف شرکت ملی گاز ایران گفت: کار انتقال گاز قرار است از خط هشتم سراسری که گاز را از عسلویه منتقل می کند، دریافت شود.

در حال حاضر گاز مورد نیاز نیروگاه ها و شهرک های صنعتی کیش از طریق تانکرهای حامل سوخت با صرف زمان و هزینه وارد جزیره کیش می شود و واحد های مسکونی هم از طریق سیلندر های گاز در حال استفاده از این نعمت خدادادی هستند.