زیرساخت های ورزش های رزمی در استان ایلام تقویت می شود

بهروز حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام یکی از چهره های شاخص در کشور مخصوصا در بخش قهرمان پروری رشته های رزمی است، در بخش بانوان و آقایان در تیم ملی همیشه از استان ایلام نماینده وجود دارد.
وی افزود: امسال نیز در مسابقات قهرمانی جهان که در فروردین سال ۹۸ برگزار می شود، استان ایلام شرکت کننده در تیم ملی را دارد.
حیدرزاده از آماده بودن زیرساخت های ورزشی در استان به ویژه هنرهای رزمی برای برگزاری مسابقات ملی و بین المللی خبر داد.
وی افزود: استان ایلام امسال ۴ کونگ فو کار به مسابقات جهانی کونگ فو در کیش اعزام کرده است.
وی گفت: روز گذشته عادل شاکرم با ۱۶ رای برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیئت کونگ فو استان ایلام انتخاب شده است.
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