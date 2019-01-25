چتربازان در منطقه رزمایش فرود آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ سیروس امان الهی فرمانده تیپ ۶۵ نیرو مخصوص با اشاره به حضور تیپ های واکنش سریع در منطقه عمومی رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی، گفت: تیپ ۶۵ نیروهای ویژه راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اجرای ماموریت های خاص در این رزمایش حاضر شده است.

وی افزود: تیپ ۶۵ نیرو مخصوص با استفاده از عملیات چتربازی توسط چند فروند هواپیمای سی ۱۳۰ وارد منطقه رزمایش شده و ضمن اجرای اقدامات تامینی منطقه، به انهدام تیم های دشمن حاضر در منطقه پرداخته و عناصر سرکرده آنها را به اسارت آورده است.

فرمانده تیپ ۶۵واکنش سریع گفت: همچنین در کنار تیپ ۶۵، تیپ ۲۵ واکنش سریع را در منطقه رزمایش داشتیم، که برای نخستین بار جابه جایی و هلی برن آن توسط بالگردهای شنوک و ۲۱۴ انجام شد. این تیپ به منظور جلوگیری از فرار عناصر تکفیری و تقویت منطقه توسط دشمن در سمت چپ محور عملیاتی رزمایش نقش آفرینی کرد.

وی با بیان اینکه تیپ ویژه تکاوری نوهد متناسب با عملیات هایی که در کشورهای پیرامونی ایران اسلامی انجام می گیرد، امروز تجهیزات خوبی را پای کار آورده است، افزود: تیپ نیرو مخصوص به طور کلی در حوزه تسلیحات انفرادی از تجهیزات روز و مدرن برخوردار است و در حوزه تک تیرانداز نیز پیشرفت های قابل توجهی را نسبت به گذشته داشته است.

امیر سرتیپ دوم سیروس امان الهی گفت: به حمدالله تیپ ۶۵ نیروی زمینی تحرک لازم را در هوا و زمین دارد و قادر به اجرای ماموریت های متنوع در هر نقطه ای که سلسله مراتب فرماندهی ابلاغ کند، است.