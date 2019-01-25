به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه همایش «طلایه داران تبیلغ» به همت اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در حسینیه ثارالله خرم آباد برگزار شد.

حجت الاسلام احمد غلامی معاون اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در این رابطه به مهر گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی، برنامه های ویژه چهل سالگی انقلاب را از اول دی ماه آغاز کرده و تا ۱۲ فروردین ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تبیین دستاوردهای انقلاب رویکرد اصلی این برنامه ها است، تصریح کرد: امروز همایش «طلایه داران فاطمی» با حضور اعضای هیئت های مذهبی، کانون مداحان و تشکل های دینی برگزار شد که در واقع یک کارگاه آموزشی برای حاضران در جلسه بود.

معاون اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان خاطرنشان کرد: ۴ برنامه دیگر در حوزه چهل سالگی انقلاب طی هفته آینده در لرستان برگزار می شود.