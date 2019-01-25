دشمن با موجودیت ایران مشکل دارد/موشک و حقوق بشر بهانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعیدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران طی ۴۰ سال گذشته فراز و فرود داشته اما مسیر حرکتش متوقف نشده است.

وی افزود: دشمنان کشور محدود به مرزها نمی شوند و امروز تهاجم به ایران همه جانبه و از طریق فضای مجازی و تکنولوژی های جدید است که در همه خانه ها نیز وجود دارد و به عبارتی دشمن توانسته از این طریق نفوذ کند.

تولیت حرم حضرت معصومه(س) بیان کرد: اگر چه دشمنان ما با یکدیگر برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر دارند اما همه آنها در دشمنی با ایران متحد هستند و هر کدام نقشه ای را اجرایی می کنند.

سعیدی تصریح کرد: آمریکا طی سال های گذشته نتوانسته هیچ اقدامی علیه ملت ایران به انجام رساند زیرا مردم ما بر آموزه های قرآنی تاکید دارند و خون شهدا تداوم بخش حرکت مسیر انقلاب بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر طی سال های گذشته ما نیز مانند عربستان عمل و منافع آمریکا را در منطقه تامین می کردیم دیگر دشمنی وجود نداشت و علت این همه توطئه این است که ما با استکبار تحت هیچ شرایطی کنار نخواهیم آمد.

تولیت حرم حضرت معصومه(س) اظهارکرد: موضوعات موشکی و حقوق بشر تنها بهانه ای برای توطئه علیه ایران است زیرا آنها با موجودیت ما و تفکر ضد اسرائیلی ایران مشکل دارند اما ما از مقاومت و مردم فلسطین حمایت کرده و خواهیم کرد.

سعیدی تاکید کرد: مقاومت ایران در برابر استکبار امروز به الگویی برای دیگر کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه ای از جمله در آمریکایی جنوبی تبدیل شده و این ملت ها نیز به دنبال استکبار ستیزی هستند و ما نیز تا زمانی که استکبار سر جای خودش ننشیند مقابله را ادامه خواهیم داد.