مصر بیش از هر زمان دیگری برای مخالفان خطرناک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عفو بین الملل با صدور بیانیه ای اعلام کرد که کشور مصر امروزه بیش از هر زمان دیگری برای مخالفان منتقد نظام حاکم خطرناک شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: مخالفانی که انتقادات خود را به صورت مسالمت آمیز مطرح می کنند شاهد شدیدترین سرکوب ها در طول تاریخ معاصر مصر هستند.

در این بیانیه تاکید شده است: در سایه حکومت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر این کشور تبدیل به زندانی برای مخالفان شده است. نیروهای مصری طی سال ۲۰۱۸ دست کم ۱۱۳ نفر را به دلیل انتقاد مسالمت آمیز از نظام حاکم بازداشت کرده اند.

این در حالیست که السیسی پیشتر وجود زندانیان سیاسی را در مصر رد می کرد.