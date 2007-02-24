ثمره هاشمی در گفتگو با مهر : قانون جامع انتخابات تقدیم دولت شد / عدم تسلط پاکستان و افغانستان مرزهای شرقی ایران را به مامن اشرار تبدیل کرده است

مجتبی ثمره هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام وزارت کشور در بکارگیری روش ها و طرح های جدید و مدرن در اخذ و شمارش آراء در انتخابات آتی مجلس گفت: در این لایحه جدید پیش بینی های لازم برای شمارش آرا به طور کامل به صورت مکانیزه طراحی شده است.

وی اعلام کرد: تدوین قانون جامع انتخابات در وزارت کشور نهایی و به کمیسیون های تخصصی دولت تقدیم شده است که پس از تصویب دردولت، به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه لایحه نظام جامع انتخابات، کلیه قوانین موجود انتخاباتی را مورد بررسی قرار داده و نقاط ضعف را شناسایی کرده است، افزود: در این لایحه نحوه برگزاری انتخابات و نظارت بر آن، تغییرات قابل توجهی با قوانین موجود خواهد داشت .

آن حد از وظایفی که قابل واگذاری به استانداران بود، پس از نامه رئیس جمهور به سازمان مدیریت، اجرایی شده است

مجتبی ثمره هاشمی درباره انتخابات جانشین دو تن از استانداران که در بخش های دیگر دولت مشغول به کار شده اند، نیز گفت: وزارت کشور در حال بررسی گزینه هایی است که بزودی معرفی خواهند شد.

مشاور ارشد رئیس جمهور درباره اخبار برخی از رسانه ها مبنی بر توقف اصلاح ساختار سازمان مدیریت هم گفت: آن حد از وظایفی که قابل واگذاری به استانداران بود، در همان نامه که رئیس جمهور به سازمان مدیریت نوشت، اجرایی شده است.

وی خاطر نشان کرد: استانداران در حال حاضر مسئول سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی در استان ها نیز هستند.

با توجه به عدم تسلط کافی دولت های پاکستان و افغانستان بر مرزهای خود، مرزهای شرقی کشور به محل امنی برای قاچاقچیان و اشرار تبدیل شده است

معاون وزیر کشور در خصوص اقدامات انجام شده برای تامین امنیت مرزهای شرقی کشور گفت: با توجه به عدم تسلط کافی دولت های پاکستان و افغانستان بر مرزهای خود، مرزهای شرقی کشور به محل امنی برای قاچاقچیان و اشرار تبدیل شده است.



وی با اشاره به اقدامات تروریستی انجام شده در روزهای گذشته در زاهدان، افزود: در برخی موارد، این قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر، ماموریت های سیاسی هم انجام می دهند و برخی سرویس های اطلاعاتی خارجی در مرزها نیز ضمن همکاری با آنها، بر روی این افراد تسلط دارند.

وزارت کشور در حال بررسی گزینه هایی برای استانداری گلستان و هرمزگان است که بزودی معرفی خواهند شد

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به نوع آموزش ها و سلاحهای کشف شده از این افراد در آشوب ها و درگیری های گذشته گفت: نوع فعالیت های سازماندهی شده آنان نشان می دهد این اقدامات خرابکارنه با هدف ایجاد نا امنی و ایجاد رعب و وحشت در برخی مناطق شرق کشور انجام شده است.

مجتبی ثمره هاشمی در پایان تصریح کرد: اقدامات امنیتی انتظامی و اطلاعاتی در حال انجام است و با توجه به دستگیری تعدادی از این اشرار در زاهدان، بخشی از شبکه آنها شناسایی و متلاشی شد و تعدادی از خانه های تیمی آنان کشف گردید و سعی می کنیم مابقی شبکه آنها را نیز شناسایی و منهدم کنیم .