هوای اراک در وضعیت ناسالم قرار گرفت/ ذرات معلق ۳برابر حدمجاز

رضا میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای اراک در روز گذشته (۵ بهمن) به علت پدیده وارونگی و افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، در ساعت ۲۳ به صورت لحظه ای به شاخص آلودگی ۱۵۲ رسید که نشانگر وضعیت ناسالم بود، اما شاخص کلی ۲۴ ساعت گذشته هوای اراک وضعیت سالم را نشان داد.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی افزود: صبح امروز (۶ بهمن) نیز ارزیابی وضعیت هوای این شهر نشانگر آن بود که ذرات معلق در هوای اراک با میزان ۱۲۶ میکروگرم بر مترمکعب، بیش از سه برابر حد مجاز است.

وی بیان کرد: حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا، ۳۵میکروگرم بر مترمکعب است، بنابراین وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس در شهر اراک اعلام می شود. اما به نظر می رسد که با نزدیک شدن به ساعات ظهر و گرم تر شدن هوا از میزان آلودگی کاسته شود.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی خاطرنشان ساخت: کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس، شرایطی است که برای کودکان و افراد مسن و بیمار زیانبار بوده و این افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری خودداری کرده و یا در صورت ناچار بودن به تردد، حتما از ماسک مناسب استفاده کنند.