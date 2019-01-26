  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۶ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۳

وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه «مادورو» بیانیه داد

وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه «مادورو» بیانیه داد

وزارت خزانه‎داری آمریکا مدعی به کارگیری تدابیری شد که در راستای سقوط دولت کاراکاس، منابع مالی ونزوئلا را در اختیار اپوزیسیون قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانه‏‌داری آمریکا از قصد خود برای گرفتار کردن دولت ونزوئلا در تنگنای مالی خبر داد.

البته این وزارتخانه حرفی از بلوکه کردن دارایی‎ها و حساب‎های بانکی ونزوئلا به میان نیاورد.

گفتنی است روز چهارشنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی تنش‎زا، مشروعیت نیکلاس مادورو همتای ونزوئلایی خود را زیر سوال برد و ریاست جمهوری خودخوانده «خوان گوایدو» رهبر اپوزیسیون این کشور را به رسمیت شناخت.

به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، واشنگتن از ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک خود بهره خواهد برد تا اطمینان حاصل کند که معاملات تجاری ونزوئلا در تطابق با خواست آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن گوایدو است.

این درحالی است که پیشتر «جان بولتون» مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، اعلام کرده بود که واشنگتن تصمیم دارد تا مانع رسیدن منابع مالی ونزوئلا به دولت این کشور شود.

به گفته بولتون، منابع مالی دولت ونزوئلا نباید در اختیار مادورو رئیس جمهور این کشور قرار گیرد و در مقابل، این منابع به دست مخالفان او خواهد رسید.

ادعاهای مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بعد از آن بیان شده که ونزوئلا تمام ارتباطات دیپلماتیک خود با آمریکا را قطع کرد.

کد مطلب 4523463
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها