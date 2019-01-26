به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید می‌گوید به محض تمام شدن مهلت ۳ هفته‌ای بازگشایی دولت فدرال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بدون توجه به موضع حزب دموکرات، کار ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک را پیش خواهد برد.

وی در این باره افزود: در روز بیست و یکم، ترامپ با یا بدون دموکرات‌ها، کار ساخت دیوار را پیش خواهد برد. تنها سوال پیش رو این است که آیا آنها می‌خواهند سهمی داشته باشند یا خیر.

گفتنی است ترامپ روز گذشته از موافقت خود برای از سرگیری مجدد فعالیت‌های دستگاه های دولتی پس از ۵ هفته تعطیلی خبر داد.

تعطیلی ۳۴ روزه کاخ سفید در دوره ترامپ طولانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا به شمار می رود و دلیل آن، عدم موافقت دموکرات‌ها با بودجه ۵ میلیاردی پیشنهاد شده از سوی وی برای ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک است.

ترامپ مدعی است ساخت این دیوار، روند مهاجرت غیرقانونی به آمریکا را کنترل خواهد کرد.