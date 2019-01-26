۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در کردستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، سردار علی آزادی گفت: ماموران انتظامی شهرستان سروآباد در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی حین کنترل خودروهای عبوری در محور سروآباد به مریوان موفق به شناسایی کامیون کشنده حامل سوخت قاچاق در ایست و بازرسی شهید کریمی شدند.

وی افزود: با هماهنگی مراجع قضائی و در بازرسی از خودروی مورد نظر، ۲۲ هزار و ۷۴۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع تینر کشف شد که کارشناسان ارزش ریالی آن را بیش از یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه خودروی مورد نظر از استان های مرکزی به مقصد کشور عراق بارگیری شده بود، ادامه داد: با تلاش ماموران، خودروی مورد نظر توقیف و متهم با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

آزادی در پایان سخنان خود از کشف بیش از ۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیاتی دیگر در مریوان خبرداد و اظهارداشت: در این عملیات نیز یک نفر دستگیر و به همراه پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.