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۵ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۳۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز مسابقات جام جهانی کشتی و رقابت های بین المللی جودوی آلمان از مهم ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه پنجم اسفندماه سال1385 هجری شمسی، مصادف است با ششم صفر سال 1428هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم فوریه سال 2007 میلادی.

مسابقات کشتی فرنگی جام جهانی آنتالیا ترکیه از ساعت 30/10 صبح به وقت تهران در سالن دلیک سابانجاب شهر آنتالیای کشور ترکیه آغاز خواهد شد.

* رقابت های بین المللی جودوی آلمان از صبح امروز با برگزاری مسابقات 3 وزن 60، 66 و 73 کیلوگرم آغاز می شود که تیم ملی جودوی کشورمان در دو وزن رقابت های روز اول نماینده دارد. در 60 کیلوگرم مسعود حاجی آخوندزاده و در وزن 66 کیلوگرم محسن زکریا با رقیبان خود مبارزه می کنند.

* روز دوم از هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال دسته اول باشگاه های آلمان بوندسلیگا عصر امروز با برگزاری 6 مسابقه زیر پیگیری می شود:
بایرن مونیخ - وولفسبورگ
انرگی کوتبوس - آرمینیا بیله فلد
هانوفر - بروسیا دورتموند
هامبورگ - اینتراخت فرانکفورت
بوخوم -آلمانیا آخن
ماینتس - نورنبرگ

* هفته بیست و چهارم مسابقات لالیگای اسپانیا هم با برگزاری 2 مسابقه زیر آغاز می شود:
آتلتیکو مادرید- رئال مادرید
رئال سوسیه داد - دپورتیوو لاکرونیا

* هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری A ایتالیا از عصر امروز با برگزاری 2 دیدار حساس آغاز می شود که برنامه این بازی ها به شرح زیر است:
آتلانتا - پالرمو
کیه وو - تورینو

* هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان هم با برگزاری 5 دیدار پیگیری می شود که این دیدارها به شرح زیر است:
چارلتون- وستهام
فولهام - منچستر یونایتد
لیورپول- شفیلد یونایتد
میدلزبورو - ریدینگ
واتفورد - اورتون

* هفته اول از دور برگشت رقابت های والیبال باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری مسابقه گل گهر سیرجان و پتروشیمی ماهشهر در شهر سیرجان آغاز می شود. گل گهر عنوان قهرمانی نیم فصل این رقابت ها را از آن خود کرده است.

* رقابت های هندبال جوانان باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 16 دیدار پیگیری می شود.  این مسابقات با شرکت 33 تیم از استان های کشور در 8 گروه 4 و 5 تیمی تا 8 اسفند ماه درسالن ورزشی پهلوان حسن رنگرز نوشهر ادامه دارد.

کد مطلب 452363

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