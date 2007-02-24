تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه پنجم اسفندماه سال1385 هجری شمسی، مصادف است با ششم صفر سال 1428هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم فوریه سال 2007 میلادی.

* مسابقات کشتی فرنگی جام جهانی آنتالیا ترکیه از ساعت 30/10 صبح به وقت تهران در سالن دلیک سابانجاب شهر آنتالیای کشور ترکیه آغاز خواهد شد.

* رقابت های بین المللی جودوی آلمان از صبح امروز با برگزاری مسابقات 3 وزن 60، 66 و 73 کیلوگرم آغاز می شود که تیم ملی جودوی کشورمان در دو وزن رقابت های روز اول نماینده دارد. در 60 کیلوگرم مسعود حاجی آخوندزاده و در وزن 66 کیلوگرم محسن زکریا با رقیبان خود مبارزه می کنند.

* روز دوم از هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال دسته اول باشگاه های آلمان بوندسلیگا عصر امروز با برگزاری 6 مسابقه زیر پیگیری می شود:

بایرن مونیخ - وولفسبورگ

انرگی کوتبوس - آرمینیا بیله فلد

هانوفر - بروسیا دورتموند

هامبورگ - اینتراخت فرانکفورت

بوخوم -آلمانیا آخن

ماینتس - نورنبرگ

* هفته بیست و چهارم مسابقات لالیگای اسپانیا هم با برگزاری 2 مسابقه زیر آغاز می شود:

آتلتیکو مادرید- رئال مادرید

رئال سوسیه داد - دپورتیوو لاکرونیا

* هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری A ایتالیا از عصر امروز با برگزاری 2 دیدار حساس آغاز می شود که برنامه این بازی ها به شرح زیر است:

آتلانتا - پالرمو

کیه وو - تورینو

* هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان هم با برگزاری 5 دیدار پیگیری می شود که این دیدارها به شرح زیر است:

چارلتون- وستهام

فولهام - منچستر یونایتد

لیورپول- شفیلد یونایتد

میدلزبورو - ریدینگ

واتفورد - اورتون

* هفته اول از دور برگشت رقابت های والیبال باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری مسابقه گل گهر سیرجان و پتروشیمی ماهشهر در شهر سیرجان آغاز می شود. گل گهر عنوان قهرمانی نیم فصل این رقابت ها را از آن خود کرده است.

* رقابت های هندبال جوانان باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 16 دیدار پیگیری می شود. این مسابقات با شرکت 33 تیم از استان های کشور در 8 گروه 4 و 5 تیمی تا 8 اسفند ماه درسالن ورزشی پهلوان حسن رنگرز نوشهر ادامه دارد.