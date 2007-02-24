تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه پنجم اسفندماه سال1385 هجری شمسی، مصادف است با ششم صفر سال 1428هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم فوریه سال 2007 میلادی.
* مسابقات کشتی فرنگی جام جهانی آنتالیا ترکیه از ساعت 30/10 صبح به وقت تهران در سالن دلیک سابانجاب شهر آنتالیای کشور ترکیه آغاز خواهد شد.
* رقابت های بین المللی جودوی آلمان از صبح امروز با برگزاری مسابقات 3 وزن 60، 66 و 73 کیلوگرم آغاز می شود که تیم ملی جودوی کشورمان در دو وزن رقابت های روز اول نماینده دارد. در 60 کیلوگرم مسعود حاجی آخوندزاده و در وزن 66 کیلوگرم محسن زکریا با رقیبان خود مبارزه می کنند.
* روز دوم از هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال دسته اول باشگاه های آلمان بوندسلیگا عصر امروز با برگزاری 6 مسابقه زیر پیگیری می شود:
بایرن مونیخ - وولفسبورگ
انرگی کوتبوس - آرمینیا بیله فلد
هانوفر - بروسیا دورتموند
هامبورگ - اینتراخت فرانکفورت
بوخوم -آلمانیا آخن
ماینتس - نورنبرگ
* هفته بیست و چهارم مسابقات لالیگای اسپانیا هم با برگزاری 2 مسابقه زیر آغاز می شود:
آتلتیکو مادرید- رئال مادرید
رئال سوسیه داد - دپورتیوو لاکرونیا
* هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال سری A ایتالیا از عصر امروز با برگزاری 2 دیدار حساس آغاز می شود که برنامه این بازی ها به شرح زیر است:
آتلانتا - پالرمو
کیه وو - تورینو
* هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان هم با برگزاری 5 دیدار پیگیری می شود که این دیدارها به شرح زیر است:
چارلتون- وستهام
فولهام - منچستر یونایتد
لیورپول- شفیلد یونایتد
میدلزبورو - ریدینگ
واتفورد - اورتون
* هفته اول از دور برگشت رقابت های والیبال باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری مسابقه گل گهر سیرجان و پتروشیمی ماهشهر در شهر سیرجان آغاز می شود. گل گهر عنوان قهرمانی نیم فصل این رقابت ها را از آن خود کرده است.
* رقابت های هندبال جوانان باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 16 دیدار پیگیری می شود. این مسابقات با شرکت 33 تیم از استان های کشور در 8 گروه 4 و 5 تیمی تا 8 اسفند ماه درسالن ورزشی پهلوان حسن رنگرز نوشهر ادامه دارد.
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