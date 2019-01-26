محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای استان امروز صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد و کم و بیش غبارآلود است.

وی افزود: از فردا یکشنبه تا اوایل روز سه‌شنبه گذر سامانه ای بارشی به جو منطقه افزون بر تعدیل دمای هوا یعنی کاهش دمای روزانه و افزایش دمای شبانه، سبب وزش باد نسبتا شدید و بارندگی گسترده همراه با رعد و برق در سطح استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه بارش از عصر روز یکشنبه تا عصر روز دوشنبه شدت بیشتری دارد، گفت: این بارش‌ها علاوه بر جاری شدن رواناب و آبگرفتگی در معابر عمومی سبب بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و وقوع سیلاب محلی می‌شود.

وی تصریح کرد: به استثنای ارتفاعات و برخی گردنه های مرتفع در سایر نقاط بارش به شکل باران خواهد بود.

به گفته خسروی، طی ۲۴ ساعت گذشته سومار با ۲۰ درجه سانتیگراد و کوزران با منفی ۴ درجه گرمترین و سردترین نقاط استان و همچنین دمای هوای شهرستان کرمانشاه بین منفی۲ تا ۱۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.