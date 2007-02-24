تجربه انیماتورهای نسل قبل باید به جوانان منتقل شود

معین صمدی درباره ارتباط فیلمنامه خوب با تکنیک مناسب در سینمای انیمیشن به خبرنگار مهر گفت: "شاید یکی از مشکلات سینمای انیمیشن ضعف فیلمنامه ها باشد، اما به عقیده من بزرگترین مشکل کمبود تکنیک است. اصولا" ساده و سطحی ترین فیلمنامه را می توان با تکنیک خوب تبدیل به یک فیلم مناسب کرد. فیلمنامه موضوعی مهم در سینمای انیمیشن است، ولی یک فیلمنامه خوب زمانی می تواند موثر عمل کند که در مرحله تولید هم خوب ساخته شود. ما اگر بخواهیم با استفاده از شاهنامه فردوسی انیمیشن کوتاه تولید کنیم و به تکنیک مناسب دسترسی نداشته باشیم به یقین فیلمی با ساختار نامناسب ارایه می شود."



او با اشاره به مشکلات صدا در زمینه تولید آثار انیمیشن خاطر نشان ساخت: "صدا یکی از موضوعات پیچیده در عرصه انیمیشن است و از نظر تکنیکی می تواند مشکلاتی را برای فیلمساز به وجود بیاورد، متاسفانه ما در بخش انیمیشن صداگذار یا صدابردار تخصصی نداریم. اصولا" افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند کمتر وقت خود را به بخش انیمیشن اختصاص می دهند. حرفه ای های بخش صداگذاری و صدابرداری علاقه چندانی به فعالیت در عرصه سینمای انیمیشن ندارند. کارگردان در سینمای انیمیشن زیاد است، ولی فعال عرصه صدا کم داریم. باید با ایجاد علاقه و انگیزه در بخش های فنی افراد بیشتری جذب کرد تا این مشکل تکنیکی از بین برود."



این فیلمساز درباره تولید آثار بخش خصوصی و دولتی در سینمای انیمیشن توضیح داد: "در سینمای انیمیشن ایران به تازگی کارهای بخش خصوصی بیشتر شده است. در گذشته بیشتر آثار این عرصه با حمایت بخش دولتی انجام می شد. فیلمسازانی که به صورت مستقل فعالیت می کنند بیشتر از روی علاقه و ذوق شخصی اثری را ارایه می دهد. زیرا مخاطب و خریدار این نوع سینما بسیار کم است. بیشتر کارهای شخصی که در این زمینه ساخته می شوند، به اصطلاح زیرزمینی است. فیلمسازی که بر اساس علاقه شخصی دست به تولید انیمیشن می زند، زمانی که احساس کند از این طریق نمی تواند به بازار مناسبی دست یابد، کم کم کناره گیری می کند. البته طی صحبت هایی که با انجمن سینمای جوان انجام داده ایم، قرار است تعدادی از انیمیشن های کوتاه را در غالب یک فیلم بلند به اکران عمومی بگذاریم."



صمدی با اشاره به فاصله نسل قدیم انیماتورهای ایران با فیلمسازان جوانی که اکنون مشغول فعالیت در این عرصه هستند، عنوان کرد: "متاسفانه فاصله ای که بین دو نسل از فیلمسازان انیمیشن ما به وجود آمده، مانع از انتقال تجربه به شکل مناسب شده است. نسل جدید، ساز خود را می زند و نسل قبل نیز بر حرف های خود تکیه دارد. اگر بخواهیم به قدمت این سینما در کشور نگاه کنیم، متوجه می شویم سال های زیادی از عمر آن می گذرد. زمانی افرادی همانند استاد زرین کلک و احمدیه که از بانیان اصلی انیمیشن در ایران هستند، بر اساس علاقه شخصی این کار را دنبال می کردند و بیشتر بحث هنری کار برای آنها مهم بود."

وی ادامه داد: "این مشکل در سینمای انیمیشن ما وجود دارد که نسل جدید ما با تجربه نسل قبل خود رشد نکرده و خود را بیشتر با تولیدات دیگر کشورهای جهان شناخته و می خواهد همان راه و روش را در ایران دنبال کند. نسل قبل اهمیت هنر خود را منحصر به کیفیت محتوایی انیمیشن می کرد، در حالی که نسل کنونی اهمیت این هنر را در به کارگیری تکنیک های مختلف و جدید جستجو می کند، این فاصله با انتقال تجربه کمرنگ می شود."



این انیماتور درباره میزان اهمیت و تاثیرگذاری برگزاری جشنواره پویانمایی تهران گفت: "این جشنواره توانسته تاثیر زیادی بر این هنر داشته باشد. یکی از موثرترین راه هایی که این جشنواره تاکنون دنبال کرده، علاقمند کردن نسل جوان و جدید به ساخت انیمیشن بوده است. اگر این جشنواره را از برگزاری نخستین دوره مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم بخش خصوصی توانسته در کنار بخش دولتی همانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شرکت فرهنگی و هنری صبا آثار خوبی از خود ارایه کند و در این هنر تنوع به وجود بیاورد."



وی خاطر نشان کرد: :"در حال حاضر جشنواره پویانمایی تهران توانسته در میان جوانان انگیزه لازم برای تولید ایجاد کند. برگزارکنندگان این جشنواره باید به فکر هدایت آنها نیز باشند. به هر حال این جوانان تا مدتی می توانند از روی علاقه فعالیت کنند و به مسئله برگشت سرمایه توجه نداشته باشند. دست اندرکاران و مدیران این بخش سینما باید در زمینه حمایت از انیماتورهای جوان و مستقل نیز فکری کنند."



معین صمدی در پنجمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران با دو فیلم "عروسک گمشده" و "نوروز" حضور دارد. "عروسک گمشده" که یک اثر سه بعدی کامپیوتری هفت دقیقه ای است، سرنوشت عروسکی را بیان می کند که از گاری عروسک گردان خود می افتد و گم می شود. امیر سواد کوهی انیماتور، رضا فرساد گرافیک کامپیوتری و مهدی آقای حسینی نائینی تهیه کننده این انیمیشن هستند. وله دو دقیقه ای "نوروز" نیز اثری سه بعدی با موضوع عید نوروز و اقوام و فرهنگ ایرانی است که در جشنواره امسال پویا نمایی به نمایش در می آید.