ایران منحصر به فردترین تیم جام/ اتفاقی که هیچکس انتظارش را نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا با نتیجه ۳ بر صفر مقابل چین به برتری دست یافت تا مقتدرانه به جمع چهار تیم برتر آسیا راه یابد.

تیم ملی فوتبال ایران در حالی به نیمه نهایی این مسابقات راه یافته که بابت استفاده از بیشترین تعداد بازیکن، تیم منحصر به فرد جام ملت های آسیاست.

تیم ملی فوتبال ایران تاکنون ۵ بار در این دوره به میدان رفته و کی‌روش به جز دو دروازه بان ذخیره، از سایر نفرات تیمش استفاده کرده است. بدین ترتیب به جز پیام نیازمند و امیر عابدزاده، سایر ملی پوشان در این مسابقات به میدان رفته اند.

در بین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، امید ابراهیمی و علیرضا بیرانوند با ۴۵۰ دقیقه حضور در میدان بهترین عملکرد را دارند و مسعود شجاعی با تنها ۲ دقیقه دارای کمترین دقایق حضور در میدان است.

مسعود شجاعی که کاپیتان اول تیم ملی فوتبال ایران است برخلاف انتظاری که همگان داشتند کمترین دقایق بازی را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که شجاعی در نشست های خبری قبل از بازی به همراه کی روش حضور دارد و بازیکن مورد علاقه سرمربی است.

بازیکنان تیم ملی از نظر دقایق حضور در میدان؛