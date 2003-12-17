داوطلبان ثبت نام كنند ؛ مهلت نام نويسي كنكور تمديد نمي شود

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با يان اين مطلب گفت: با توجه به پيش بيني هاي صورت گرفته يك ميليون و500 هزار داوطلب درآزمون سراسري دانشگاههاي سال 83 شركت خواهند كرد وبراين اساس يك ميليون و810 هزار دفترچه ثبت نام نيز دردفاتر پستي سراسر كشور توزيع شده است.
وي درادامه افزود: تا به امروزهيچ كمبود ومشكلي براي ثبت نام داوطلبان كنكور سراسري گزارش نشده است.
معاون اجرايي سازمان سنجش تاكيد كرد: با توجه به تجربيات سالهاي گذشته تا به حال 50 درصد شركت كنندگان در آزمون سال 83 ثبت نام كرده اند وانتظار مي رود ظرف مهلت باقي ماننده از طريق دفاتر پستي وهمچنين ايترنتي مابقي داوطلبان نيز اقدام به ثبت نام كنند.
گفتني است داوطلبان شركت در آزمون سراسري دانشگاه ها تا 8 دي ماه فرصت نام نويسي دارند .
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