داوطلبان ثبت نام كنند ؛ مهلت نام نويسي كنكور تمديد نمي شود

معاون اجرايي سازمان سنجش گفت: با توجه به تعداد داوطلبيني كه تا به حال اقدام به ثبت نام آزمون سراسري دانشگاهها نموده اند ، به نظر نمي رسد نيازي به تمديد مهلت ثبت نام وجود داشته باشد.