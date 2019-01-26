اجرای دولت الکترونیک هنوز راضی کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه سلامت الکترونیک در بابلسر در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیشرفت طرح سلامت الکترونیک با بیان اینکه این پروژه در برخی جاها پیشرفت خوبی دارد گفت: در مراکز بهداشت و استحقاق هویت رشد خوبی دارد و ساختار تامین اجتماعی در حوزه الکترونیک سراسری و خوب بوده است.

وی با بیان اینکه پرونده سلامت الکترونیک در مازندران خوب پیش رفته است گفت: بررسی میدانی پیشرفت دولت الکترونیک در حوزه سلامت و بررسی چالش ها در سه لایحه استحقاق از جمله اهدفا سفر به مازندران است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هدف جمع بندی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت، استخراج برنامه و هدفگذاری برای اجرا و تکمیل نظام سلامت الکترونیک در چهار استان است.

آذری جهرمی با بیان اینکه حوزه دولت الکترونیک وسیع است گفت: در نظام مالیاتی، پیاده سازی دولت الکترونیک مطرح است و در بخش دریافت اظهارنامه خوب پیش رفته ولی در بخش ممیزی هنوز دولت الکترونیک مانده است.

وی ادامه داد: همچنین در شفافیت مبارزه با فساد هنوز دولت الکترونیک اجرایی نشده است و باید مقدمات آن اجرا شود.

وزیر ارتباطات از رشد ۱۰ برابری در حوزه دولت الکترونیک از ابتدای فروردین ماه تاکنون داشته ایم گفت: آنچه باقی مانده ۱۰ برابر میزان فعلی است و تا پایان برنامه ششم توسعه باید به شاخص مطلوب برسیم.

آذری جهرمی یادآور شد: هرچند رشد ۱۰ برابری در حوزه دولت الکترونیک داشتیم و در حوزه جهانی رشد ۲۰ برابری را شاهد هستیم اما در مجموع برای ما این پیشرفت ها قابل قبول نیست زیرا هنوز با شاخص ها فاصله داریم و باید تلاش کنیم.

وی الکترونیکی شدن حوزه سلامت، نظام بانکی و اقتصادی کشور را امری بسیار مهم برشمرد.