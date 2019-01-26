۳۷ پروژه اشتغالزایی و اقتصادی در بندرگز افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی در نشست ستاد خبری چله انقلاب اسلامی که بعدازظهر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: آزادانه طی طریق کردن رسانه ها سبب توسعه استان خواهد شد.

احمدی افزود: شهرستان بندرگز با جمعیت حدود ۴۷ هزار نفر و ۲۴ روستا در ورودی استان واقع شده و این یک امتیاز برای این شهرستان است.

وی با بیان این که ساحل زیبا، آبشار، جنگل های دیدنی از نقاط گردشگری ما است، ادامه داد: با صحبت های اولیه با مدیران کل راهداری گلستان و مازندران ساخت راه قورقوری در آینده نزدیک شروع خواهد شد.

وی با اشاره به این که شهرک بندرگز یکی از سه شهرک بزرگ استان است، اضافه کرد: با تأکیدات استاندار و همت برخی از ادارات خدمات رسان پنج واحد صنعتی را به چرخه اشتغال برگرداندیم.

وی گفت: ماهیت استان کشاورزی است و بیش از ۱۲ هزار هکتار اراضی در بندرگز داریم که بیش از ۴۰ درصد آن باغی است.

احمدی بیان کرد: صنایع تبدیلی اگر در شهرستان ایجاد شود می تواند به رشد و توسعه استان کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت های سرمایه انسانی بندرگز گفت: همچنین سرآمد ورزش استان و کشور هستیم و هم اکنون بیش از ۵۰۰ ورزشکار تکواندوکار در این شهر مشغول مسابقه هستند.

احمدی اظهار کرد: سالن ورزشی صدرا که ۱۸ سال از کلنگ زنی آن گذشته را با اعتبار خوبی که امسال به آن اختصاص یافت به سرانجام می رسانیم.

وی تأکید کرد: ۳۷ پروژه اقتصادی و اشتغالزایی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۸۷ نفر کلنگ زنی یا افتتاح می شود که زنبورداری، سورتینگ کارخانه ها، بومگردی، صنایع دستی و غیره است.

احمدی گفت: همچنین بالغ بر ۶۹ پروژه عمرانی با اعتباری ۱۹ و نیم میلیارد تومان که شامل لایروبی رودخانه ها، توسعه پورت های ای دی اس ال، احداث جاده بین مزارع روستایی، کمک به اجرای طرح های هادی روستایی، افتتاح مدرسه گز غربی و غیره است، افتتاح و یا کلنگ زنی می شود.

وی با بیان این که هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی در حال زهکشی است، تصریح کرد: جاده سلامت در نوار ساحلی نوکنده و بندرگز احداث می شود.

فرماندار بندرگز خاطرنشان کرد: ۳۰۰ برنامه در دهه فجر در بندرگز اجرا می شود که شامل افتتاح کارخانه، اقامتگاه ها، تجلیل از خانواده های شهدا انقلاب، یادواره شهدا و غیره است.

وی همچنین از فعال بودن بیمارستان چشم بنرگز خبر دادو گفت: روزی ۱۵ الی ۲۰ عمل چشم در بندرگز انجام می شود.