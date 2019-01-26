کشف ۱۲۳ هزار و ۳۶۰ نخ انواع سیگار در اسدآباد

سرهنگ افشین یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران انتظامی پاسگاه یوسف آباد شهرستان اسدآباد حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی شهرستان اسدآباد به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو، ۱۲۰ هزار نخ انواع سیگار و ۳۱۱ کیلوگرم چای قاچاق کشف شد.

سرهنگ یاری از کشف ۳ هزار و ۳۶۰ نخ انواع سیگار خارجی توسط ماموران در ماموریت دیگری خبر داد و اظهار داشت: این تعداد سیگار در بازرسی از یک باب مغازه در شهرستان اسدآباد کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه ارزش تقریبی کالاهای قاچاق مکشوفه بیش از۵۵۶ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: ۲ متهم در این خصوص به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسدآباد معرفی شدند.



