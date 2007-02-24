رفتار خشونت آمیز نظامیان آمریکایی با فرزند رئیس فراکسیون اکثریت پارلمانی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، عمارحکیم فرزند رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق روزگذشته پس از آنکه، نظامیان آمریکایی بدون هر گونه دلیلی، وی را به مدت چند ساعت بازداشت کردند؛ آزاد شد.

حکیم در گفتگو با فرانس پرس اعلام کرد: نظامیان آمریکایی وی را به مدت 11 ساعت بازداشت کردند و چشمان وی را بستند و با وی با خشونت رفتار کردند.

"عمار حکیم" تصریح کرد: نظامیان آمریکایی مرا از ساعت 9 صبح تا 8 عصر بازداشت کردند و بعد از آن مرا به دقت مورد بازرسی قرار دادند.

فرزند رئیس فراکسیون اکثریت پارلمانی عراق افزود: نظامیان آمریکایی با این ادعا که اعتبار گذرنامه اش به پایان رسیده است، وی را دستگیر کردند.

عمارحکیم تاکید کرد: به محض بازگشتش به بغداد از سفارت آمریکا درباره این اقدام آمریکایی ها توضیح می خواهد.

فرزند عبدالعزیز حکیم خاطرنشان کرد: تا این لحظه تلفن همراه و دیگر وسایل شخصی ام در نزد نظامیان آمریکایی است و آنها را به پس نداده اند.

دراین راستا سخنگوی سفارت آمریکا دربغداد مدعی شد : نیروهای آمریکایی بعد از آنکه از وضعیت عمار حکیم مطلع شدند، وی را آزاد کرده و با وی بدرفتاری نکردند.

روزگذشته منابع دفتر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و منابع امنیتی شهر کوت در جنوب بغداد گفتند که نیروهای آمریکایی "عمار حکیم" و سه محافظ وی را در گذرگاه مرزی "بدره" با ایران بازداشت کرده اند.

تلویزیون دولتی "العراقیه" عراق نیز گفت که نیروهای آمریکایی عمار حکیم را در استان واسط دربازداشت دارند؛ شهر کوت مرکز استان واسط عراق است.

"عمار حکیم" رئیس موسسه فرهنگی و تبلیغی شهید محراب است که سید "محمد باقر حکیم" عموی وی آن را بنیانگذاری کرد. سید محمد باقر حکیم در اوت سال 2003میلادی در جریان انفجاری در شهر نجف اشرف ترور و به شهادت رسید.