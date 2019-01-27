فهرست۸برند لوازم آرایشی وبهداشتی غیرمجاز و تقلبی/مردم مراقب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مصرف بالای لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران، سودجویی ها نیز در این حوزه به وفور دیده می شود؛ این در حالی است که استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و بعضا فاسد، سلامت مردم را تهدید و اقتصاد ملی را تضعیف می کند.

طبق آنچه که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار خبرنگار مهر قرار داده است؛ فرآورده های آرایشی و بهداشتی با نام تجاری caprice، bello، Hiroo(تولیدات تقلبی مشابه نمونه اصلی با همین عنوان تجاری یا عنوان تجاری capricc)، مهتاب، Dan hoor، HUBDABEAUTY، Sun shila، Doucce (صرفا اسامی قابل مشاهده در جدول و متن ذیل) غیر مجاز شمرده می شود.

(لازم به ذکر است، این اطلاع رسانی صرفا جهت محصولات قید شده بوده و مشمول سایر محصولات که دارای نمایندگی رسمی و برچسب اصالت و سلامت معتبر مطابق با ضوابط قانونی است، نمی‌شود.)

برند caprice: این برند در محصولات مختلف خود فاقد برچسب اصالت و سلامت معتبر کالا بوده و اطلاعاتی از جمله سری ساخت و کشور تولیدکننده را ندارد. (این برند محصولات خود را همنام با caprice دارای مجوز تولید می‌کند)

نام محصول غیرمجاز مشخصات محصول ریمل DRAMA Outrages Volume/ Ultra balck (capricc) ۱.فاقد اطلاعاتی از جمله سری ساخت و کشور تولیدکننده (در نمونه اصلی کشور تولیدکننده ایتالیا درج شده است.) ۲.مدت زمان قابل مصرف پس از باز شدن بر روی کالا ۶ ماه در حالیکه بر روی کالای تقلبی ۹ ماه قید شده است. ریمل QUEEN Outrages Volume/ Ultra balck (capricc) فاقد اطلاعاتی از جمله سری ساخت و کشور تولیدکننده (در نمونه اصلی کشور تولیدکننده آلمان درج شده است.) کرم پودر پمپی Luminance silk Foundation ۱.فاقد اطلاعاتی از جمله سری ساخت و کشور تولیدکننده ۲.نوشته سفید رنگ روی محصول و درب محصول بی رنگ (نوشته و درب محصول اصلی بنفش رنگ است.) ۳. دارای اطلاعات فارسی نویس از جمله سری ساخت، تاریخ تولید، انقضا به صورت نامعتبر بر روی بسته بندی ثانویه) رژ لب جامد ۱.فاقد اطلاعاتی از جمله سری ساخت (دارای برچسب فارسی نویس نامعتبر با قید تاریخ تولید، انقضا و ...) ۲.رنگ پوکه نمونه تقلبی طلایی با نوشته مشکی و فاقد بسته بندی ثانویه است در حالیکه نمونه اصلی مشکی رنگ با پرینت نقره ای و دارای بسته بندی ثانویه است.) مداد چشم ۱.فاقد اطلاعاتی از جمله سری ساخت و تاریخ تولید و انقضا ۲.تولید PRC (نمونه اصلی تولید کشور آلمان است.)

برند Doucce: این برند در محصولات مختلف خود فاقد برچسب اصالت و سلامت معتبر کالا و فاقد برچسب فارسی نویس یا برچسب نامنطبق با ضوابط این اداره کل بوده و مشخصاتی از جمله سری ساخت یا نام تولیدکننده یا کشور تولیدکننده یا تاریخ تولید و انقضا را ندارد.

۱ کرم پودر Mat comfort spf ۳۰ PA++ ۲ رژگونه TARACOTTA BLUSH ۳ پالت رژگونه ۱۲ رنگ CHEEKBLUSH ۴ رژلب جامد MATTE LIPSTICK ۵ رژلب جامد Long-Wearing Moisture lipstick ۶ رژگونه MATTE LONG LASTING BLUSHER ۷ کرم پودر Dual Balancing foundation SPF۱۵ GRIM FOUND ۸ پالت سایه چشم MATTE COLOR EYESHADOW ۱۲ COLOR ۹ کرم پودر بادوام SPF۲۵ Mineral foundation

سایر محصولات غیرمجاز

به گزارش مهر، همچنین رژلب مایع PHOTO FIXMOSITURISING PERFECTION از نام تجاری BERETI، فاقد برچسب فارسی نویس بوده و برچسب اصالت و سلامت نامعتبر و با شماره پیامک تقلبی ۱۰۰۰۰۸۸۲۲ است.(این محصول برچسب اصالت و سلامت معتبر ندارد.)

محصول پد لاک پاک کن NAIL POLISHREMOVER از نام تجاری مهتاب (ساخت ایران)، فاقد هرگونه مشخصاتی از جمله نام و آدرس تولیدکننده، سری ساخت، شماره پروانه ساخت، شماره پروانه بهره برداری،تاریخ تولید، تاریخ انقضا و ... است.

انواع فرآورده های کاشت ناخن (پودر و ...) از نام تجاری Bello، فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا یا شماره پروانه ساخت بوده و مشخصاتی از قبیل نام کارخانه و کشور تولیدکننده، سری ساخت، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و ... را ندارد.

دستمال کاغذی از نام تجاری هیرو Hiroo (ساخت ایران)، فاقد شماره پروانه ساخت و شماره پروانه بهره برداری است.

کرم ضدآفتاب شترمرغ OSRICH SUNBLOCK CREAM SPF ۶۰ از نام تجاری HUDABEAUTY (عربی نویس)، فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا یا شماره پروانه ساخت بوده و مشخصاتی از جمله نام کارخانه و شرکت تولیدکننده، سری ساخت، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و ... را ندارد.

خشاب اپیلاسیون WAX از نام تجاری Sun Shila، فاقد هرگونه مشخصاتی از جمله سری ساخت، نام و آدرس تولیدکننده، شماره پروانه ساخت، شماره بهره برداری و ... است.

محلول رویش دهنده موی سر و سیاه کننده سفیدی مو Hair Care Tonic از نام تجاری DAN HOOR، فاقد مشخصاتی از جمله نام و آدرس تولیدکننده و شماره پروانه بهره برداری است. همچنین روی این محصول پروانه ساخت نامعتبر به شماره -۹۵/۰۶۰۸س، درج شده است.

کرم پودر Matt Velvet Touch fond tent ۲۴ H LONG LASTING TEXTURE With Vitamin E از نام تجاری VOV، فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا بوده و برچسب فارسی نویس نداشته و یا اینکه با ضوابط موجود منطبق نیست. این محصول فاقد مشخصاتی از جمله سری ساخت یا نام و مشخصات کشور و کارخانه تولیدکننده و یا تاریخ تولید و انقضا و ... است.