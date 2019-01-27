ملیکا رضی که به صورت مشترک با پیمان یاقوتی این روزها نمایش «شب بخیر مادر» را روی صحنه دارد درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «شب بخیر مادر» نوشته مارشا نورمن است که تا ۱۹ بهمن ماه در خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر روی صحنه خواهد بود. برای اجرای این اثر نمایشی ترجمه حمید احیا را که یکی از بهترین ترجمه ها از این متن است، انتخاب کرده ایم که البته اجرا دچار تغییراتی شده است.

وی ادامه داد: اگر می خواستیم کل متن را اجرا کنیم مدت زمان نمایش نزدیک به سه ساعت می شد بنابراین برای اینکه حوصله مخاطبان سر نرود یکسری ساختارشکنی ها را در اجرا وارد کردیم تا بتوانیم مدت زمان کار را به ۵۰ دقیقه برسانیم. این ساختارشکنی در اجرا شکل گرفته و به تبع آن در متن هم وارد شده است.

وی درباره تغییراتی که در اجرا شکل گرفته است، توضیح داد: برخلاف نمایشنامه که اثری رئالیستی است تم اصلی نمایش برپایه فضایی سوررئالیستی شکل گرفته با این تفاوت که دیالوگ ها رئال هستند و هر صحنه با یک تم حسی متفاوت اجرا می شود به این مفهوم که از ابتدا تا انتهای نمایش کمتر شاهد یک تداوم حسی ثابت هستیم البته با وجود این تغییرات به متن و ترجمه آقای احیا وفادار بوده ایم.

رضی درباره ویژگی های نمایش بیان کرد: این نمایش به انقلابی که یک زن در زندگی بر علیه خودش داشته است، می پردازد. «شب بخیر مادر» روایت زندگی جسی و مادر اوست که در یک خانه مشترک زندگی می کنند. جسی یک شب به شکل کاملا عادی تصمیم می گیرد و اعلام می کند که قصد خودکشی دارد. با توجه به بیماری صرع جسی، طلاق، مشکلاتی که با فرزندش دارد، رابطه اش با مادر، از دست دادن شغل و مشکلات دیگر تصمیم او دور از ذهن نیست اما مرگ تنها مساله مطرح شده در این نمایش نیست.

این کارگردان در پایان صحبت هایش یادآور شد: در این نمایش تلاش کردیم بیشتر حس و حال شخصی و موقعیت های متفاوت ذهنی یک زن را به نمایش بگذاریم که خوشبختانه اکثر مخاطبان همذات پنداری زیادی با شخصیت های اثر می کنند چون جسی و مادرش ما به ازاهای زیادی در جامعه دارند.

نمایش «شب بخیر مادر» به کارگردانی ملیکا رضی و پیمان یاقوتی از ۲۳ دی ماه تا ۱۹ بهمن ماه در خانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه خواهد بود. لیلا میرزایی و اعظم عرفانی بازیگران این اثر نمایشی هستند.