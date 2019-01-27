نتیجه مذاکرات وزارت خارجه با اروپا فشار به ایران شد

مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری کنفرانس ضدایرانی توسط آمریکا و رویکرد اروپا علیه ایران اظهارداشت: آنچه که آمریکا از برگزاری چنین کنفرانسی مد نظر دارد شکل دادن و محتوا بخشیدن به شرایط فضای آینده قدرت در نظام بین الملل است.

وی گفت: با توجه به اینکه امروز ما در دوران گذار بین المللی قرار داریم برگزاری چنین کنفرانس هایی می تواند زمینه ساز شکل دهی به نظام بین الملل جدید شود.

مطهرنیا تصریح کرد: یکی از مسائلی که نقطه تداخل قدرت‌های بزرگ در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است، محدوده فلات ایران و محدوده بین خلیج فارس و تنگه عدن است که ایران در این راستا اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

کارشناس مسائل بین الملل بیان کرد: به اعتقاد من اروپا و آمریکا پس از چهار دهه روابط دیپلماتیک با ایران در مسائل مختلفی از قرارداد الجزایر، اشغال سفارت آمریکا در ایران، جنگ تحمیلی، برجام و برخی مسائل دیگر به این نتیجه رسیده اند که ایران قواعد موجود در نظم بین المللی که توسط قدرت‌های جهانی تنظیم شده را رعایت نکرده و ارزشی برای آنها قائل نیست.

وی افزود: شاید آنها در محاسبات خود به این نتیجه رسیده اند که پس از چندین دوره گفتگوهای میان ایران و طرف‌های اروپایی، اینک زمان فشار بر ایران و اخذ امتیازهای بیشتر و عملیاتی از ایران است، به همین دلیل رویکرد و سیاست خود را نسبت به ایران با شیب بیشتری دنبال کردند که این هم علی رغم سیاست نزدیکی وزارت خارجه به غرب اتفاق افتاد.

مطهرنیا ادامه داد: همانگونه که ما اروپایی ها را به بدعهدی در انجام تعهدات خود در قالب برجام متهم می کنیم آنها هم ما را به حرکت علیه کشورهای اروپایی و ایجاد فضای منفی علیه خودشان متهم می کنند.

کارشناس مسائل بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: اینکه اروپایی ها به قضاوت در خصوص برنامه موشکی، حقوق بشر و هسته ای ایران می پردازند، ناشی از تفاوت دیدگاه و تفسیر میان ما و اروپا است که موجبات شرایط کنونی را به وجود می آورد.