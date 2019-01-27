به گزارش خبرنگار مهر، دوره جاری فعالیت هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان بزرگترین صنف نشر در ایران صبح امروز یکشنبه هفتم بهمن‌ماه با برگزاری انتخابات برای انتخاب اعضای تازه به پایان می‌رسد

هرچند که با جنجال‌های ماه‌های اخیر در این هیئت مدیره و نیز نگارش نامه‌ای از سوی چهارنفر از اعضای فعلی هئیت مدیره خطاب به اتاق اصناف مبنی بر سلب مسئولیت خود از اتحادیه، این تشکل از مدتی قبل به صورت رسمی فعالیتی نداشته است اما برگزاری این انتخابات این امید را در دل فعالان حوزه نشر زنده کرده است که شاید راهی برای برون رفت از وضعیت موجود این صنف بزرگ و فراگیر فراهم کند.

در انتخابات امروز و در صورت حضور داشتن یک سوم اعضا که چیزی نزدیک به ۴۵۰ نفر از صاحبان پروانه فعالیت نشر و کتابفروشی، تکلیف هیئت مدیره جدید و بازرس قانونی اتحادیه مشخص می‌شود.

بر اساس آنچه آگهی برگزاری این انتخابات اعلام کرده است، دور اول این انتخابات فردا ساعت ۹ صبح و به صورت الکترونیکی آغاز شده و تا ساعت ۱۴:۳۰ ادامه خواهد داشت. در این انتخابات تنها صاحبان پروانه فعالیت نشر و کتابفروشی که در اتحادیه عضویت دارند حق رای خواهند داشت و شرکای آنها یا مباشران و نیز صاحبان وکالت‌نامه محضری از آنها حق رای نخواهند داشت.

به منظور انتخاب هفت عضو هیئت مدیره جدید اتحادیه و بر اساس فراخوان منتشر شده از سوی این تشکل، ۳۵ نفر اعلام کاندیداتوری کرده‌اند که از این میان هفت نفر در هفته‌های گذشته به اعلام انصراف از این انتخابات پرداختند و البته تا کنون خبری مبنی بر اعلام رسمی انصراف آنها به اتاق اصناف و خارج شدن نام آنها از لیست علی رغم تاکید آنها بر این موضوع منتشر نشده است.

برای انتخاب بازرس اتحادیه نیز ۹ نفر کاندید شده‌اند که از میان آنها یک نفر انتخاب خواهد شد.

این انتخابات در صورت نرسیدن به حد نصاب شرکت کنندگان بار دیگر تجدید خواهد شد.

در روزهای گذشته درباره این انتخابات و رای‌گیری در آن در فضای مجازی اظهار نظرهای متفاوتی بیان شده است که از قضا یکی از عوامل اختلاف میان هیئت مدیره فعلی نیز همین اظهارنظرها بوده است.

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران فعالیت خود را در سال ۱۳۳۷ و در ذیل قانون نظام صنفی آغاز کرده است. بر اساس اساسنامه، این تشکل به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف، بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف­کنندگان و تسهیل روابط افراد صنفی با مؤسسات دولتی، خصوصی و اتحادیه­ای، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

ر اساس قانون نظام صنفی ایران، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، با توجه به این که بیشتر از ۱۰۰۰ عضو دارد، هیأت مدیره­ای متشکل از ۷ عضو دارد که جلسات آنها به طور مرتب هر هفته برگزار می­شود و مصوبات آن‌ها در خصوص دستور کار صنف نشر به اجرا گذاشته می­‌شود.