با پايان ركود فعلي بازار مسكن ، قيمت مسكن باز هم افزايش نخواهد يافت

نايب رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر شرايط عرضه مسكن شرايط افزايشي نيست.

منوچهرشيباني اصل ، راكد ماندن سرمايه ها در بخش مسكن ، افزايش بدهي سرمايه گذاران و كاهش ارزش پول آنان دربخش مسكن را از دلايل اساسي عدم افزايش قيمت مسكن در كوتاه مدت و پس از پايان دوره ركود تورمي(كاهش قيمت باوجود تورم ) ذكر كرد.

وي ارتباط ركود قيمت مسكن با سياستهاي كلان اقتصاد كشور، تصميمات گرفته شده از سوي مسولان و متوليان بخش مسكن، عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا در اين بخش و حضور واسطه ها در بازار را از دلايل اصلي ركود تورمي بازار مسكن دانست.

شيباني اصل ، با اشاره به اينكه در اين شرايط مدلهاي عرضه و تقاضا اعمال نمي شود افزود: اين در حالي است كه با وجود افزايش قيمت و تورم هنوز ركود در بازار مسكن وجود دارد.

وي ادامه شرايط موجود را مربوط به سياستهاي بخش مسكن به صورت عام ذكر كرد و گفت: عواملي مانند توليد مسكن، جذب امكانات در ساير شهرستانها، تورم و شرايط ساخت و ساز در شهرها از جمله عوامل مهم در ادامه يا توقف شرايط موجود در بازار مسكن است.

شيباني افزود: پيش بيني ادامه ركود تورمي قيمت مسكن در كشور با توجه به چند عاملي بودن اين ركود ممكن نيست .

