به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۴۵ سال است که از ایجاد مرکز ملی کتاب فرانسه میگذرد. برخی از اهداف این مرکز حمایت از مولفان، ناشران و کتابفروشیها است. رئیس این مرکز در مصاحبهای با هفته نامه لوپوئن گزارشی از آخرین وضعیت این مرکز ارایه داد.
بر اساس آمار، حوزه آثار ادبی فروش ۶۰۲ میلیون یورو دارد یعنی ۷/۲۲ درصد بازار کتاب فرانسه را به خود اختصاص داده است. بنابراین از اهمیت خاصی برخوردار است و مرکز ملی کتاب فرانسه نخستین بخش فعالیتهای حوزه نشر خود را به کمک در حوزه آثار ادبی اختصاص داده است. این مرکز کمکهایی از ۲۵۰۰ الی ۲۸ هزار یورو به مولفان برای تالیف آثار خود ارائه میدهد. همچنین کمکهای مشابهی به ناشران در حوزه ترجمه و نشر ارائه میدهد. در این خصوص در سال میلادی گذشته ۲ میلیون یورو به ناشران مختلفی که در مناسبتهای ادبی حضور داشتند، ارائه شده است.
این کمکها در کمیسیونهایی مرکب از دست اندرکاران این حوزه که تعداد آنها حدود ۳۰۰ نفر است و به طور داوطلبانه برای یک بازه زمانی سه ساله فعالیت میکنند، بررسی و تصمیم گیری میشود.
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