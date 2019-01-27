مسعود اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از هر چیز باید پیروزی با ارزش تیم ایران مقابل چین را تبریک گفت و ابراز امیدواری نمود که این پیروزی‌ها تا فینال ادامه یابد. فکر می‌کنم تیم ایران یکی از تیم‌های حاضر در این مسابقات است که استحقاق قهرمانی را دارد.

وی در ادامه بیان داشت: بدون این که بخواهم پیروزی ارزشمند ایران در این مسابقه و کار بزرگ کی‌روش و بازیکنان را لوث کنم باید بگویم این چین، آن چینی نبود که فکر می‌کردیم و در واقع تیمی که با نام چین مقابل ما قرار گرفت تنها شبحی از تیم بزرگ چین بود. ما این بازی را به لطف مدافعان چینی و اشتباهات کمرشکن آنها بردیم.

مدرس رسمی فیفا در ایران اظهار نمود: تیم ایران با استفاده از قدرت بالای بدنی به خوبی توانست اصل پرسینگ و فشار آوردن بر حریف در زمین را اجرایی کرده و با همین شیوه مدافعان چین تحت فشار، وادار به یکسری اشتباه شدند تا ما به گل برسیم.

اقبالی بیان داشت: البته باید دقت داشته باشیم ژاپن با چین تفاوت‌های زیادی دارد و ما نمی‌توانیم با همان نسخه‌ای که برای چین پیچیدیم و بازی را بردیم، ژاپن را هم ببریم. مدافعان ژاپن بسیار باتجربه‌تر و تکنیکی تر از مدافعان چینی هستند و بعید است مقابل پرس سنگین مهاجمان ما مرتکب اشتباه شوند. آنها این توان را دارند که از فشار خارج شده و توپ را برای استفاده مهاجمان شان به عمق خط دفاعی ما ارسال کنند.

وی بیان داشت: تا امروز اساس کار کی‌روش استفاده از قوای بدنی بازیکنان و قدرت دوندگی و جنگندگی نفرات داخل میدان بوده است. باید مقابل ژاپن این شیوه را تغییر دهیم وگرنه سرعت و تکنیک ژاپنی‌ها کار را برای ما سخت خواهد کرد.

وی با اشاره به نتایج قبلی ژاپن در این مسابقات و پیروزی‌های خفیف این تیم اظهار داشت: امیدوارم بازیکنان و کادر فنی حرفه‌ای ما فریب ظاهر نتایج این تیم را نخورده و انتظارات هم از تیم ایران برای این بازی بیهوده بالا نرود.