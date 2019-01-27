به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای رسول خادم و پذیرش فوری و بی‌قید و شرط آن از سوی وزارت ورزش، حمید بنی تمیم نایب رئیس وقت فدراسیون کشتی، رسما در روز ۱۵ آبانماه به عنوان سرپرست معرفی شد.

از آن روز به بعد تمامی امور فدراسیون کشتی طبق تقویم و برنامه سالیانه به اجرا درآمد و حتی چندین حکم انتصاب هم در کادر فنی تیم های ملی صادر شد. هر چند در این مدت چرخ کشتی از حرکت بازنمانده، اما اهالی کشتی همچنان منتظر اعلام تاریخ برگزاری مجمع عمومی فدراسیون از سوی وزارت ورزش هستند. این دغدغه و انتظار فعلا حدود سه ماه به طول انجامیده و از سویی، دوره سه ماهه سرپرستی حمید بنی تمیم نیز رو به پایان است.

اعتبار حکم سرپرستی حمید بنی‌تمیم تا روز ۱۵ بهمن ماه است و او برای ادامه سرپرستی نیاز به تمدید حکمش از سوی وزارت ورزش دارد. طبق قانون، حکم سرپرستی برای اداره فدراسیون‌های ورزشی، فقط یه بار آن هم به مدت سه ماه قابل تمدید است و این بدان معناست که بنی تمیم در صورت تمدید حکمش می تواند تا روز ۱۵ اردیبهشت ماه سال آینده به کارش در فدراسیون ادامه دهد.

برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که وزارت ورزش فعلا قصد دارد فدراسیون کشتی توسط سرپرست اداره شود و تصمیمات نهایی در خصوص برگزاری مجمع و ایجاد تغییرات احتمالی در امور فدراسیون را به بعد از رقابتهای قهرمانی آسیا موکول کند. رقابتهایی که اوایل اردیبهشت ماه و قبل از پایان دومین دوره سرپرستی بنی‌تمیم در چین برگزار خواهد شد.

آنچه مسلم است اهالی کشتی فعلا باید با بلاتکلیفی احتمالی فدراسیون تا بعد از رقابتهای قهرمانی آسیا کنار آیند؛ مگر آنکه وزارت ورزش اتفاقات دیگری را تا قبل از این آوردگاه آسیایی رقم بزند و مجمع عمومی را برپا کند. هر چند که با توجه به وضعیت کنونی بعید به نظر می رسد وزارت ورزش تمایلی به برگزاری مجمع تا پایان سالجاری داشته باشد.