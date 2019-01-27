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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۷:۵۲

سیامک احصایی در گفتگو با مهر:

به فکر اجرای تئاتر خارج از سالن‌ها هستم/ اجرا در کارگاه یا انبار

به فکر اجرای تئاتر خارج از سالن‌ها هستم/ اجرا در کارگاه یا انبار

سیامک احصایی طراح صحنه و کارگردان تئاتر قصد دارد سال ۹۸ نمایشی را در فضایی خارج از سالن‌های متعارف تئاتر روی صحنه ببرد.

سیامک احصایی طراح صحنه و کارگردان تئاتر که پیش از این نمایش‌های متعددی نظیر «ترمینال»، «نامه‌هایی به تب» و «آکواریوم» را روی صحنه برده است، درباره جدیدترین برنامه خود برای اجرای اثری نمایشی به خبرنگار مهر گفت: در حال نگارش و تنظیم یک نمایشنامه هستم که گوشه نگاهی به موضوع مهاجرت دارد ولی کل موضوع اثر این نیست. فعلا نگارش نمایشنامه ادامه دارد و قصد دارم بعد از تکمیل شدن اثر آن را روی صحنه ببرم.

وی درباره زمان اجرای اثر مدنظر خود، افزود: قصد دارم این اثر را در نیمه دوم سال ۹۸ روی صحنه ببرم.

احصایی درباره مکان اجرای این اثر نمایشی، اظهار کرد: اگر امکانش فراهم بشود، قصد دارم این بار نمایش خود را در سالن نمایش روی صحنه نبرم و آن را در فضایی نظیر کارگاه تئاتر و یا یک انبار تئاتر اجرا کنم.

این کارگردان تئاتر در پایان سخنان خود تأکید کرد: دوست ندارم نمایش جدید خود را روی صحنه و در سالن تئاتری اجرا کنم. قصدم این است که تماشاگر و بازیگر در این نمایش در ارتباط بیشتری با هم باشند.

کد مطلب 4524176
فریبرز دارایی

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    نظرات

    • لیان استور IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
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      ممنونم که در رابطه با تئاتر مطلب گذاشتید

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