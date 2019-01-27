سیامک احصایی طراح صحنه و کارگردان تئاتر که پیش از این نمایش‌های متعددی نظیر «ترمینال»، «نامه‌هایی به تب» و «آکواریوم» را روی صحنه برده است، درباره جدیدترین برنامه خود برای اجرای اثری نمایشی به خبرنگار مهر گفت: در حال نگارش و تنظیم یک نمایشنامه هستم که گوشه نگاهی به موضوع مهاجرت دارد ولی کل موضوع اثر این نیست. فعلا نگارش نمایشنامه ادامه دارد و قصد دارم بعد از تکمیل شدن اثر آن را روی صحنه ببرم.

وی درباره زمان اجرای اثر مدنظر خود، افزود: قصد دارم این اثر را در نیمه دوم سال ۹۸ روی صحنه ببرم.

احصایی درباره مکان اجرای این اثر نمایشی، اظهار کرد: اگر امکانش فراهم بشود، قصد دارم این بار نمایش خود را در سالن نمایش روی صحنه نبرم و آن را در فضایی نظیر کارگاه تئاتر و یا یک انبار تئاتر اجرا کنم.

این کارگردان تئاتر در پایان سخنان خود تأکید کرد: دوست ندارم نمایش جدید خود را روی صحنه و در سالن تئاتری اجرا کنم. قصدم این است که تماشاگر و بازیگر در این نمایش در ارتباط بیشتری با هم باشند.