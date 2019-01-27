حبیب الله بوربور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تعویق در برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب، گفت: قرار بر این بود که در ۴ و ۵ بهمن مجمع عمومی برگزار شود اما وزارت کشور طی نامه‌ای درخواست کرد تا زمان را به عقب بیاندازیم و علت آن را دادن مهلت اضافی به احزاب برای رفع اشکالات خود و تطبیق با آیین نامه جدید اعلام کرد.

وی افزود: در همین راستا در جلسه‌ای که هفته گذشته داشتیم، مصوب شد که در سال جاری مجمع تشکیل شود ولی در تاریخی که پیش از این اعلام شده بود برگزار نخواهد شد. احتمالا قریب به یقین قبل از ۱۵ اسفند ماه اقدام به برگزاری مجمع خواهیم کرد.

عضو شورای مرکزی خانه احزاب اظهارداشت: در این مجمع تمامی احزابی که تایید شده باشند، شرکت خواهند کرد که با توجه به آیین نامه جدید، احزاب تایید شده باید حداقل در ۱۰ استان شعبه داشته باشند و در مجمع آنها بیش از ۳۰۰ نفر شرکت کنند.

بوربور همچنین در مورد ابهامات در انتشار لیست دوم احزاب و تشکل هایی که شامل دریافت یارانه می شوند،تاکید کرد: در اصل این تصمیم درستی بود. وزارت کشور گفت، پولی که در اختیار شما گذاشته شده را به نسبت تعداد احزاب که قبلا مجوز دریافت کردند، تقسیم کنید. به هر حزب حدود ۷ میلیون تومان بر مبنای احزابی که در آن موقع تاییدیه داشتند، اختصاص یافت. ولی باز هم قبل از واریز به ما گفتند که دست نگه دارید و واریز آن را به آخرین زمان مهلت احزاب برای تطبیق با آیین نامه جدید احزاب موکول کنید.

وی ادامه داد: البته این موضوع باعث افزایش تخصیص بودجه به احزاب خواهد شد، زیرا ۷ میلیون تومان بر اساس حدود ۲۰۰ حزب تقسیم شده است در حالی که شاید تا انتهای این مهلت تنها ۹۰ حزب بتوانند خود را با آن تطبیق دهند که با این روال باقی بودجه بین این احزاب تقسیم خواهد شد.

پرداخت یکسان بودجه برای احزاب اشتباه است/ کمالی مخالف دستورالعمل وزارت کشور عمل نکرد

رئیس فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب با بیان اینکه البته واریز ادامه بودجه احزاب باید بر اساس ساز و کار جدیدی باشد و این کار اشتباه است که همه به صورت مساوی بودجه دریافت کنند، گفت:طبیعتا حزبی که دفاتر استانی ندارد و فعالیت کمتری انجام می‌دهد، نیاز به بودجه کمتری هم خواهد داشت. امروز حزبی که تعداد شعبه استانی بیشتری دارد و در دفتر مرکزی آن جلسه برگزار می‌شود و در عین حال در جریان مسائل سیاسی کشور است، نباید به صورت یکسان بودجه دریافت کنند.

بوربور افزود: پیشنهاد ما این است که ضوابطی را قرار دهند که بر اساس توانمندی و هزینه‌های حزب بودجه واریز شود.

وی همچنین در مورد سخنان یکی از اعضای خانه احزاب مبنی بر کلاه گذاشتن رئیس خانه احزاب بر سر اعضاء گفت: بنده به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان در خانه احزاب تایید می‌کنم که آقای کمالی مخالف دستور العمل وزارت کشور و مجمع عمل نکردند. عده‌ای به دنبال شلوغ کاری هستند. خانه احزاب یک جریان صنفی است و نباید به جریان سیاسی تبدیل شود که ما این حرکت را تایید نمی‌کنیم.