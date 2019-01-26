  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۲۳

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

صنایع متالوژی آذربایجان شرقی ساماندهی می‌شود

تبریز- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی از ساماندهی صنایع فعال متالوژی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانگیری در جلسه‌ای با اعضا هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن متالوژی استان اظهار کرد: برگزاری جلسه با اعضاء هیئت‌مدیره‌های انجمن‌های تخصصی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتوانیم با  همراهی  و همفکری با بازیگران اصلی صنعت و تولید نسبت به رفع مشکلات پیش رو تصمیمات منطقی اتخاذ کنیم.

وی ادامه داد: باید با احصا مشکلات، روش حل مسئله دقیق را نسبت به هر مشکل شناسایی کنیم تا بتوانیم با کمترین هزینه و در کمترین زمان نسبت به بهبود وضعیت موجود اقدام کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: صنعت متالوژی در استان نیازمند ساماندهی است ازاین‌رو باید بتوانیم حلقه مفقوده زنجیره ارزش‌افزوده این صنعت را شناسایی و نسبت به رفع مشکل قدم برداریم.

وی هماهنگی و همراهی تمامی فعالان این صنعت به‌منظور ساماندهی منطقی و اصولی آن را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تشکیل زنجیره‌های تولید می‌تواند به تولید ثروت در این صنعت کمک کند.

