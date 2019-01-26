به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانگیری در جلسهای با اعضا هیئتمدیره انجمن صنایع همگن متالوژی استان اظهار کرد: برگزاری جلسه با اعضاء هیئتمدیرههای انجمنهای تخصصی را در دستور کار قرار دادهایم تا بتوانیم با همراهی و همفکری با بازیگران اصلی صنعت و تولید نسبت به رفع مشکلات پیش رو تصمیمات منطقی اتخاذ کنیم.
وی ادامه داد: باید با احصا مشکلات، روش حل مسئله دقیق را نسبت به هر مشکل شناسایی کنیم تا بتوانیم با کمترین هزینه و در کمترین زمان نسبت به بهبود وضعیت موجود اقدام کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: صنعت متالوژی در استان نیازمند ساماندهی است ازاینرو باید بتوانیم حلقه مفقوده زنجیره ارزشافزوده این صنعت را شناسایی و نسبت به رفع مشکل قدم برداریم.
وی هماهنگی و همراهی تمامی فعالان این صنعت بهمنظور ساماندهی منطقی و اصولی آن را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تشکیل زنجیرههای تولید میتواند به تولید ثروت در این صنعت کمک کند.
