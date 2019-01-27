اختصاص تنها ۵۷ درصد بودجه دانشگاه ها از سوی خزانه

هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امیداوریم طی دو ماه آخر سال خزانه بتواند عدم تحقق بودجه را جبران کند چراکه برای ۱۰ ماه سال ۹۷ از سوی سازمان برنامه و بودجه ۷۰ درصد بودجه دانشگاه ها اختصاص داده شده اما ۵۷ درصد این بودجه از سوی خزانه به این مراکز پرداخت شده است.

وی افزود: بودجه آموزش عالی اگر ۱۰۰ درصد نیز تخصیص داده شود کافی نیست چراکه ظرفیت های دانشگاه ها بیش از بودجه های فعلی است که برای دانشگاه ها تعیین می شود.

رئیس دانشکاه اصفهان خاطرنشان کرد: اگر بودجه دانشگاه ها افزایش یابد پیشرفت این مراکز دوچندان خواهد شد اما این بودجه های ناچیز نیز که برای دانشگاه ها تصویب می شود به صورت کامل اختصاص داده نمی شود.

طالبی اظهار داشت: هزینه در آموزش عالی کشور نوعی سرمایه گذاری است چراکه با صرف هزینه در آموزش عالی نیروی انسانی مورد نیاز کشور برای آینده تربیت می شوند.