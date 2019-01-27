حجت الاسلام سیدحسین گلمیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای پیش بینی شده برای ایام فاطمیه و دهه مبارک فجر از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان، اظهارکرد: در این ایام ۵۰۰ مبلغ و مبلغه به مساجد شهری و روستایی استان اعزام می شوند.
گلمیرزاده در ادامه با بیان اینکه برنامههای فرهنگی در ایام دهه فجر نیز از سوی این اداره کل در شهرهای مختلف استان برگزار میشود، افزود: حضور در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی که از روز گذشته در پیاده راه فرهنگی برپا شد بخشی از این برنامهها است.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات با موضوعات فرهنگی برای خانوادهها در این نمایشگاه، گفت: هر روز صبح و عصر مسابقات با موضوعات فرهنگی، دینی و خانواده در پیادهراه فرهنگی رشت برگزار می شود.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان برگزاری جشنهای انقلاب، اجرای برنامه در ۴۰ مسجد به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری گفتمان دینی و نشستهای بصیرتی در سطح مدارس و اجرای طرح کارگاه آموزشی تربیت مربی آموزههای انقلاب اسلامی نیز بخش دیگری از برنامههای این اداره کل اعلام کرد.
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