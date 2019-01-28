به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۷:۳۰ امروز دوشنبه دیدار نیمه نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا را در ورزشگاه هزاع بن زاید ابوظبی مقابل ژاپن برگزار می کند. مسابقه ای که به گفته کارشناسان فوتبال ژاپن از آن به عنوان بازی بزرگ جام یاد می کنند

«ژونرو میوری» تهیه کننده برنامه های ورزشی در تلویزیون ژاپن در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص دیدار ایران و ژاپن اظهار داشت: بازی بزرگی که همه در آسیا صحبت می کردند سر رسیده است. این دیدار می تواند کیفیت فوتبال در آسیا را هم نشان دهد. ایران و ژاپن بهترین تیم های آسیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بوده‌اند.

وی در ادامه راجع به دیدگاه خود درباره شاگردن کارلوس کی روش افزود: بدون شک قدرت بدنی بازیکنان ایران بالاتر از ژاپنی هاست. کی روش در مقام یک مربی بزرگ تاثیرات خوبی روی فوتبال ایران گذاشته است. من شخصا فکر می کنم در این بازی قدرت بدنی بالای ایرانی ها بزرگترین مشکل برای تیم ملی ژاپن باشد. دفاع ایران بسیار قوی است. همچنین در خط حمله اش بازیکنی همچون سردار آزمون دارد که می تواند بر هر تیمی خطرناک باشد.

ژونرو درباره صحبت های کارلوس کی روش درباره شانس بالای ژاپن برای قهرمانی در این بازی ها اظهار داشت: فکر می کنم کی روش می خواهد انتظارات مردم ایران را کمتر کند وگرنه مشخص است این دیدار می تواند تکلیف بسیاری از مسائل را مشخص کند. بازی سخت و سنگینی که برنده اش قهرمان را هم مشخص می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فکر می کنم تیم فعلی ایران شبیه به قدرتی که در سال ۱۹۹۸ داشت باشد. هر دوتیم شرایط نسبتا مشابهی دارند. در آن تیم دروازه بان بزرگی همچون احمدرضا عابدزاده بود و حالا هم علیرضا بیرانوند عملکرد درخشان دارد. در خط حمله هم سردار آزمون تمام ژاپنی ها را یاد علی دایی می اندازد.