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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۱

به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» منتشر شد

شماره هشتادونهم فصلنامه علمی پژوهشی«پژوهش‌های قرآنی» مربوط به زمستان سال جاری (۱۳۹۷) منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شماره هشتادونهم فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» مربوط به زمستان سال جاری (۱۳۹۷) منتشر شد.

آنچه در این شماره می‌خوانید:

تأملی در تعریف کلامی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی(ع)/ رضا رهنما و محمد پارچه باف دولتی
تحلیل دیدگاه آیت‌الله معرفت در خصوص نسبت لفظ آیه با سبب نزول/ سیده سعیده غروی
تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین/ محسن قمرزاده؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمدعلی ایازی؛ سید محمد باقر حجتی
نقش سیاق و عناصر درون‌متنی در کشف غرض سوره مریم/ فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی
تحلیل دیدگاه غزالی در باب وحیانی بودن منطق/ مهری چنگی آشتیانی
واکاوی مراد از «الذِکْر» در آیه ۴۴ سوره‌ نحل/ عباس اسماعیلی زاده؛ سمانه فتحی
تأثیرپذیری ترجمه‌های تحت‌اللفظی و جمله‌به‌جملۀ قرآن کریم از حرف باء سببیت (مطالعۀ موردی سورۀ بقره و آل‌عمران در ترجمۀ مُعزّی و آیتی)/ عبدالرضا زارع؛ حسین مهتدی.

لازم به یادآوری است که هم اکنون چکیده مقالات از صفحه اصلی سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قابل دسترسی است.

کد مطلب 4524447

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