به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شماره هشتادونهم فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای قرآنی» مربوط به زمستان سال جاری (۱۳۹۷) منتشر شد.
آنچه در این شماره میخوانید:
تأملی در تعریف کلامی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی(ع)/ رضا رهنما و محمد پارچه باف دولتی
تحلیل دیدگاه آیتالله معرفت در خصوص نسبت لفظ آیه با سبب نزول/ سیده سعیده غروی
تحلیل نظریهها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونهشناسی روایات تفسیر نورالثقلین/ محسن قمرزاده؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمدعلی ایازی؛ سید محمد باقر حجتی
نقش سیاق و عناصر درونمتنی در کشف غرض سوره مریم/ فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی
تحلیل دیدگاه غزالی در باب وحیانی بودن منطق/ مهری چنگی آشتیانی
واکاوی مراد از «الذِکْر» در آیه ۴۴ سوره نحل/ عباس اسماعیلی زاده؛ سمانه فتحی
تأثیرپذیری ترجمههای تحتاللفظی و جملهبهجملۀ قرآن کریم از حرف باء سببیت (مطالعۀ موردی سورۀ بقره و آلعمران در ترجمۀ مُعزّی و آیتی)/ عبدالرضا زارع؛ حسین مهتدی.
لازم به یادآوری است که هم اکنون چکیده مقالات از صفحه اصلی سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قابل دسترسی است.
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