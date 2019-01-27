به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شماره هشتادونهم فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» مربوط به زمستان سال جاری (۱۳۹۷) منتشر شد.

آنچه در این شماره می‌خوانید:

تأملی در تعریف کلامی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی(ع)/ رضا رهنما و محمد پارچه باف دولتی

تحلیل دیدگاه آیت‌الله معرفت در خصوص نسبت لفظ آیه با سبب نزول/ سیده سعیده غروی

تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین/ محسن قمرزاده؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمدعلی ایازی؛ سید محمد باقر حجتی

نقش سیاق و عناصر درون‌متنی در کشف غرض سوره مریم/ فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی

تحلیل دیدگاه غزالی در باب وحیانی بودن منطق/ مهری چنگی آشتیانی

واکاوی مراد از «الذِکْر» در آیه ۴۴ سوره‌ نحل/ عباس اسماعیلی زاده؛ سمانه فتحی

تأثیرپذیری ترجمه‌های تحت‌اللفظی و جمله‌به‌جملۀ قرآن کریم از حرف باء سببیت (مطالعۀ موردی سورۀ بقره و آل‌عمران در ترجمۀ مُعزّی و آیتی)/ عبدالرضا زارع؛ حسین مهتدی.

لازم به یادآوری است که هم اکنون چکیده مقالات از صفحه اصلی سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قابل دسترسی است.